Kouvolan Sanomat: Viimeiset Kyamkista valmistuneet juhlivat nyt — tässä valmistuneiden lista Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa juhlitaan tänään valmistujaisia — historiallisia sellaisia. Kyseessä on nimittäin viimeiset valmistujaiset Kyamkin aikana. Ensi vuoden alusta koulu toimii osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua Xamkia. Kyamkista on valmistunut jälleen iso joukko eri alojen ammattilaisia. Tässä he ovat listattuna. Kouvolan Sanomat onnittelee valmistuneita! Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, artenomi (AMK), laajuus 240 op Annamaari Hyttinen, Helsinki Laura Häkkinen, Lahti Maria Utti, Savonlinna Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK), laajuus 240 op Annilotta Haataja, Kouvola Elli Hytti, Helsinki Ville Kuitunen, Kouvola Emilia Musturi, Helsinki Elisa Partinen, Helsinki Tiia Pelkola, Kotka Laura-Janica Rikka, Vantaa Matti Salminen, Helsinki Viivi Wright, Kouvola Veini Vänskä, Kouvola Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muotoilija (AMK), laajuus 240 op Salla Ceder, Helsinki Nan Ekblom, Sipoo Johanna Greijus, Kotka Paula Jaako, Helsinki Noona Karttunen, Kouvola Pia Ketola, Vantaa Emma Klén, Mikkeli Viivi Kohtanen, Kouvola Sanna Luhaniemi, Helsinki Laura Mertsalmi, Helsinki Laura Olli, Kouvola Vilma-Leena Pajamäki, Lahti Elina Paju, Kaarina Rita Patrikka, Vantaa Mirkka Pylkkänen, Helsinki Saara Setälä, Kouvola Johanna Simomaa, Kirkkonummi Anna Tarvainen, Kouvola Enni Tolkki, Kouvola Mirella Virtanen, Lahti Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muotoilija (AMK), BCA, laajuus 240 op Polina Kushnerevich, Ulkomaat Olga Rusakova, Ulkomaat Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, muotoilija (ylempi AMK), MCA, laajuus 60 op Riikka Isotalo, Espoo Tea Salonsaari, Kouvola Tanja Silvennoinen, Espoo Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), laajuus 210 op Tuuli Ahola, Kotka Tiia Eerola, Kotka Julius Elomaa, Kotka Jan-Erik Forsström, Hämeenlinna Merja Forsström, Kouvola Karim Giwed, Helsinki Samuli Halonen, Kotka Kimmo Jauhiainen, Hamina Heidi Kaaro, Kotka Jenna Karppanen, Kouvola Kaisa Kinnari, Kouvola Riku Kuusinen, Kouvola Nina Kärkkäinen, Hamina Anni Käyhty, Jyväskylä Elena Lindström, Kouvola Johanna Metso, Kouvola Eemeli Mäkinen, Kotka Vili Niemelä, Kotka Lari Parantainen, Nummela Joni Paronen, Hamina Pia Patrikainen, Kouvola Emilia Piirainen, Kouvola Anton Popov, Kotka Matti Raanoja, Kouvola Terhi Riuttala, Kotka Ville Seppälä, Kouvola Ivan Shamrin, Kotka Sari Tarkkio, Helsinki Iida-Maria Vainio, Kouvola Jenna Virtanen, Kouvola Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), BBA, laajuus 210 op Anna Bagdasaryan, Ulkomaat Huong Mai, Ulkomaat Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK), MBA, laajuus 90 op Johanna Amblard, Kotka Zarghoon Khosti, Kotka Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), laajuus 270 op Hannu Heikkilä, Kouvola Denis Voroshilin, Kotka Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, ensihoitaja (AMK), laajuus 240 op Minna Huuhka, Parkano Petri Siivonen, Valkeakoski Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, geronomi (AMK), laajuus 210 op Päivi Acikgöz, Hamina Virpi Hasu, Kouvola Juha Heiskanen, Kuopio Mervi Hyvärinen, Kouvola Jonna Jääskeläinen, Hamina Inga-Helen Kokko, Kouvola Emma Kujala, Kouvola Päivi Matilainen, Mäntyharju Merja Mäkelä, Kouvola Raisa Mänttäri, Kouvola Heli Parta, Taipalsaari Pirjo Pellinen, Rautjärvi Katja Toivonen, Lahti Tiina Urpunen, Kouvola Saara Viklund, Kotka Pia Ylkänen, Kouvola Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), laajuus 210 op Heidi Airaksinen, Kotka Johanna Ceder, Hamina Minja Froma, Kotka Juuli Jyrkilä, Kouvola Elisa Lakka, Kouvola Jaana Mattila, Hamina Alina Onali, Kouvola Sari Pesu, Kouvola Sanna Putkonen, Kouvola Elvira Pyakhkel, Kotka Elina Raiskio, Riihimäki Tuula Raita, Kotka Tomi Rossi, Hamina Anna Sutinen, Jyväskylä Tuomas Toikka, Kouvola Sini Tuominen, Kotka Ville Turunen, Kouvola Riikka Viiru, Kouvola Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), laajuus 210 op Nina Barck, Kotka Nina Eronen, Kouvola Kari Fagerström, Hamina Annamari Hakalainen, Kouvola Janeca Huusko, Kotka Elise Kalaniemi, Nurmijärvi Eija Kaukiainen, Lahti Helena Koho, Kotka Anna Koivula, Tampere Sini Lonka, Kotka Nina Malinen, Kotka Kia-Mari Nenonen, Hamina Suvi Nopanen, Kotka Maria Rauha, Loviisa Jaana Sandberg, Kotka Eveliina Tirri, Kotka Tanja Vainikka, Kouvola Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, terveydenhoitaja (AMK), laajuus 240 op Päivi Ahonen, Kotka Maija Byckling, Lahti Jaana Kokko, Kotka Suvi Manninen, Jyväskylä Katri Mauno, Kouvola Julia Ollikainen, Kotka Elina Perttunen, Kouvola Malla Porkka, Hamina Jaana Pursiainen, Lappeenranta Heidi Rantonen, Iitti Hanna Salmela, Ylöjärvi Anni Utriainen, Savonlinna Riikka Vallo-Järvinen, Espoo Salla Vanhala, Kotka Hanna Virsu, Kotka Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (ylempi AMK), laajuus 90 op Taina Markkanen, Kouvola Riitta Myllylahti, Kouvola Nina Siikonen, Kouvola Suvi Teräväinen, Kouvola Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), laajuus 240 op Niko Dufva, Kotka Samuli Laamanen, Hamina Enni Lassila, Kouvola Minna-Liisa Lindroos, Kotka Teemu Metso, Kotka Simo Perätalo, Kotka Sami Rantanen, Espoo Joonas Rautalin, Helsinki Keijo Ritola, Kotka Ira Van der Steel, Hamina Mikko Vuontila, Lahti Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (ylempi AMK), laajuus 60 op Jarno Posti, Kotka Niina Ruotsalainen, Kotka Teija Suutari, Iitti Konsta Tamminen, Kannuskoski Listassa ovat valmistuneet, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisuun. 