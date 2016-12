Uutinen

Kouvolan Sanomat: ESS: Kymi Ring jää ilman ministeriön miljoona-avustusta Kymi Ringin rahoituksesta on paikattava 3,5 miljoonan lovi, kun summa ei mahtunutkaan työ- ja elinkeinoministeriön ensi vuoden talousarvioon. Eduskunta hyväksyi talousarvion tiistaina. Asiasta kertoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat. Kymi Ringin projektipäällikkö Timo Pohjola sanoo ESS:lle, ettei rahoituksen puuttuminen ole katastrofi. — Meille kerrottiin viime perjantaina tilanteesta. Silloin kerrottiin myös, että vireillä on vaihtoehtoinen keino. Olemme levollisin mielin ja odotamme, että asia hoidetaan. Meille tärkeintä on valtion sitoutuminen hankkeen rahoitukseen. Varmistus asialle voi tulla tammikuussa, Pohjola sanoo. Kymi Ringin koko rahoituksesta valtion osuudeksi on kaavailtu seitsemää miljoonaa euroa. Summasta puolet on jo maksettu, siitä suurin osa opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lue koko uutinen:

