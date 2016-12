Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulu panee aikataulut uusiksi — tarkista tästä joulun aukioloajat ja päivystykset Koska joulu on tänä vuonna viikonloppuna, sen vaikutukset aukioloaikoihin ovat tavanomaista pienemmät. Tässä perinteinen Kouvolan Sanomien joulumuistio. Alkot ovat auki aatonaattona kello 9—20 ja jouluaatosta tapaninpäivään kiinni. Apteekit. Hansa-apteekki päivystää jouluviikonloppuna. Se on auki lauantaina kello 8—18 ja sunnuntaina kello 10—18. Tapaninpäivänä päivystää Kouvolan Ykkösapteekki, joka on auki kello 10—18. Kuusankoskella päivystää Kuusankosken Ykkösapteekki, joka on avoinna aattona kello 8—12. Joulupäivänä ja tapaninpäivänä apteekki on auki kello 12—17. Bussien aikatauluissa on joulupyhinä paljon poikkeuksia. Osa vuoroista jää ajamatta varsinkin jouluaattona ja joulupäivänä. Vuorot kannattaa tarkistaa osoitteesta matkahuolto.fi tai maksullisesta palvelunumerosta 0200 4000. Kouvolan paikallisliikenteessä jouluaattona vuorot ajetaan lauantaivuorojen mukaan kello 13:een saakka, sen jälkeen vuoroja ei ajeta. Joulupäivänä ei ole liikennöintiä. Tapaninpäivänä vuorot kulkevat sunnuntaivuorojen mukaan. Junat. Jouluaattona ja joulupäivänä kaukojunat kulkevat harvennetusti. Jouluaattona junaliikenne alkaa hiljentyä puoliltapäivin ja pysähtyy noin klo 18 mennessä kokonaan. Joulupäivänä liikenne käynnistyy hiljalleen puoleenpäivään mennessä. Tapaninpäivänä 26.12. kotimaan kaukoliikenteen junat kulkevat pääsääntöisesti sunnuntaiaikatauluin. Tietoa aikatauluista saa osoitteesta vr.fi tai numerosta 0600 41900. Jäteasemat ovat avoinna torstaihin 22.12. saakka. Perjantaina 23.12. Keltakankaan jäteasema palvelee normaalisti klo 7—18. Ahlmanintien ja Jaalan jäteasemat palvelevat klo 9—15, muut Kouvolan ja Iitin jäteasemat ovat suljettuina. Jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä kaikki jäteasemat ovat suljettuina. 27.—30.12. jäteasemat palvelevat normaalien aukioloaikojensa mukaisesti. Kymenlaakson Jäte ohjeistaa pakkaamaan joulun aikana syntyvän jätteen tiiviisti ja lajittelemaan oikein, sillä jäteastioiden tyhjennys saattaa siirtyä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi normaalista. Kauppojen aukiolo on vapautunut, joten kaupat ovat auki omien päätöstensä mukaisesti. Pääsääntöisesti ne kuitenkin sulkevat ovensa jouluaattona kello 12 ja ovat kiinni joulupäivänä. Tapaninpäivänä monet kaupat ovat auki, mutta sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti. Kauppakeskus Veturi on jouluaattona auki kello 12:een asti ja joulupäivänä kiinni lukuunottamatta Citymarketia, joka on auki jokaisena päivänä. Kirjastot. Kouvolan kirjastot ovat aatonaattona avoinna kello 10—15 ja 24.—26.12. kiinni. Kirjastoautot, Oravan Matti ja Regina, eivät liikennöi 23.12.—1.1. Iitin kirjasto on aatonaattona auki kello 10—15. Aattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä kirjasto on suljettu. Kouvolan Sanomat. Lehti ei ilmesty joulupäivänä eikä tapaninpäivänä. Verkkolehti päivystää osoitteessa kouvolansanomat.fi. Operaatio Lumihiutale. Autoliiton vapaaehtoisen tiepalvelun Operaatio Lumihiutale jatkuu 1. tammikuuta asti. Tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa lähdössä auttamaan tien päällä pulaan joutuneita. Autoliiton kaikille avoin tiepalvelunumero on 0200 8080. Puhelun hinta on 1,95 €/min + pvm. Keskuksen järjestämät palvelut ovat maksullisia. Palvelua tilatessaan kannattaa aina sopia palvelun hinnasta ja maksutavasta jo etukäteen. Postin omat myymälät ovat auki perjantaihin kello 20:een asti. Myymälät ovat kiinni jouluaatosta tapaninpäivään. Kauppojen ja muiden liikeyritysten yhteydessä sijaitsevat Postin myyntipisteet palvelevat joulun omien aukioloaikojensa mukaan. Postinjakajat jakavat postia normaalisti aatonaattona. Jouluna 24.—26.12. postia ei jaeta lukuun ottamatta jouluaattoaamun varhaisjakelussa jaettavia sanomalehtiä. Päivystys. Ympärivuorokautinen päivystys välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitseville toimii Pohjois-Kymen sairaalassa Kuusankoskella, puh. 020 615 1601. Hammaslääkäri päivystää jouluna Kymenlaakson keskussairaalassa osoitteessa Kotkantie 41, Kotka. Ajanvaraus vain puhelimitse numerosta 020 633 1000. Uimahallit. Jouluaattona ja joulupäivänä kaikki kaupungin uimahallit ovat suljettuna. Aatonaattona Urheilupuiston ja Valkealatalon uimahallit ovat avoinna kello 6—18 ja Kuusankosken uimahalli kello 11—18. Inkeroisten uimahalli ja Haanojan haali ovat suljettuna. Tapaninpäivänä Urheilupuiston, Valkealan ja Kuusankosken uimahallit ovat avoinna kello 11—18, Inkeroinen kiinni. Haanoja pysyy kiinni 8.1. asti. Elimäen Puustellin uimahalli on avoinna perjantaina kello 6—16 ja suljettu lauantaista maanantaihin. Lue koko uutinen:

