Kouvolan Sanomat: Joulun sääennuste: Harmaata, harmaata Joulun lähestyessä sääennusteet tarkentuvat — mutteivät muutu. Ilmatieteen laitoksen ennuste lupaa Kouvolaan loppuviikoksi harmaata ja lämpötilaa nollan ja kolmen plusasteen välille. Toiveet siitä, että lunta on maassa edes vähän, pysyvät silti. Tällä hetkellä Anjalan mittauspisteellä lumensyvyys on 5 senttiä, mutta Utissa peräti 12 senttiä. Ennusteen mukaan joulun kirkkain sää on luvassa joulupäivänä sunnuntaina, jolloin aurinkokin saattaa alkuiltapäivästä pilkahtaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä lämpötilakin saattaa käydä pakkasen puolella. Alkuviikosta lämpötilat liikkuvat tämänhetkisen ennusteen mukaan asteen tai pari pakkasella. Lue koko uutinen:

