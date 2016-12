Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kirja-arvio: Mannerheim-myytin alta kuoriutuu uraohjus Martti Turtola: Mannerheim. 310 sivua. Tammi 2016. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Carl Gustaf Mannerheimin syntymästä. Juhlavuoden aattoon on ilmestynyt kaksi Mannerheimin myyttiä rusikoivaa elämäkertaa. Mediahuomion on varastanut Teemu Keskisarjan lennokkaasti kirjoitettu Hulttio, joka keskittyy erityisesti Mannerheimin villiin nuoruuteen. Sotahistorian emeritusprofessori Martti Turtola maalaa Mannerheim-kirjassaan kuvan aatelissotilaan elinkaaresta. Turtolan akateeminen teos nitisee käsissä kuivuuttaan. Turtolan lukijakunnaksi valikoitunee sotahistoriaa tunnollisesti seuraavat harrastajat ja tutkijat, joiden on turvallista viitata Turtolan kiihkottomaan tutkimustietoon. Mannerheim henkilönä kuitenkin pelastaa sen, mitä Turtola kuivuudessaan on hukata. Ei Turtola mikään mammanpoika ole. Hän riisuu pelottomasti ja jäätävän asiallisesti Mannerheimin myytin. Vaikka Mannerheimin sotaopinnot Venäjällä jäivät kahteen vuoteen Nikolain raatsuväkikoulussa, hän nousi chevalier-kaartissa kuudessa vuodessa luutnantista everstiluutnantiksi. Turtolan mukaan Mannerheimin ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi Venäjän-Japanin sotaan vuonna 1904 ja ratsain tehty Aasian-tiedusteluretki vuosina 1906—1908 olivat hyvä osoitus tsaaria palvelleen suomalaissotilaan luonteesta. Mannerheim oli laskelmoiva uraohjus. Toki Mannerheim oli luonteeltaan peloton, mutta hänellä oli myös upea ulkomuoto, aatelistausta ja suhteita hoviin. Nämä olivat Venäjän tsaarin armeijassa tärkeitä avuja. Itsenäiseen Suomeen joulukuussa 1917 saapunut Mannerheim oli 50-vuotias kenraaliluutnantti. Tsaarin armeijassa Mannerheim kunnostautui tiukkana kouluttajana ja pelottomana rintamakomentaja. Suomeen tultuaan hän ratkaisi päättäväisillä otteillaan kevättalven 1918 sisällissodan. Hän ei ollut saanut Venäjällä päivääkään esikuntakoulutusta, mutta sisällissodassa löytyi väkeä, joka oli saanut esikuntakoulutusta Venäjän sota-akatemiassa. Ruotsistakin saapui päteviä esikuntaupseereita. Aikalaistodistusten mukaan Mannerheim johti talvi- ja jatkosodassa esikuntaa Mikkelissä täysin epäjärjestelmällisesti. Mannerheim oli mielialajohtaja, jota ei kannattanut härnätä eriävillä mielipiteillä. Kenraalikuntaa hän hallitsi Venäjällä opitun suosikkijärjestelmän avulla: Haminan kadettikoulun käynyt Rudolf Walden yleni sisällissodan alettua aliluutnantista kenraalimajuriksi reilussa vuodessa. Turtolan mukaan Mannerheimin sota-ansiot jäävät välähdyksiin tsaarin palveluksessa ja valkoisten arkailemattomaan johtamiseen sisällissodassa. Ennen toista maailmansotaa Mannerheim teki uutterasti töitä sotavarustelun eteen. Saksaan sitoutuminen ja Karjalan valloitusyritys jatkosodassa olivat virheitä. Suomi pärjäsi toisessa maailmansodassa Neuvostoliittoa vastaan siitä huolimatta, että ylipäällikkönä toimi kunnianhimon riivaama Carl Gustaf Mannerheim. | Matti Tieaho Lue koko uutinen:

