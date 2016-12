Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset maksoivat kaupungille kuuluvia lääkejakelumaksuja — nyt kaupunki korvaa kuluja hakemuksia vastaan Kouvolan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat maksoivat liikaa lääkejakelumaksuja vuosina 2012—2014. Asiakkaat maksoivat koneellisesta lääkkeiden annosjakelusta apteekeille, vaikka kaupungin olisi pitänyt huolehtia kuluista. Tarkkaa summaa perittyjen maksujen suuruudesta ei ole tiedossa. Koneellista lääkejakelua käyttävien asiakkaiden määrä oli kuitenkin noin 930, kun kaupunki otti maksut hoitaakseen maaliskuussa 2014. Valtaosa lääkejakelua käyttävistä asiakkaista on vanhuksia. Nyt kaupungille on tullut aiheesta 58 korvaushakemusta. Niistä on ehditty syksyn aikana käsitellä 38. Korvauksia maksetaan 24:lle henkilölle. Asia nousi julkisuuteen heinäkuussa 2015, kun Itä-Suomen hallinto-oikeus määräsi Kouvolan korvaamaan yhdelle kotihoidon asiakkaalle 530 euroa. Tämän jälkeen muiden asiakkaiden oikeutta korvauksiin pohdittiin useampaan otteeseen Kouvolan ikäihmisten lautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa. Aluksi kaupungin ja Kuntaliiton lakimiesten kanta oli se, ettei hallinto-oikeuden päätös toimi ennakkotapauksena. Korvauksia ei aiottu lähtökohtaisesti maksaa muille asiakkaille. Viime elokuussa lautakunta päätti SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen pohjalta, että kaupunki korvaa lääkkeiden koneellisen annosjakelun aiheuttamat kulut. Rahaa ei kuitenkaan makseta oma-aloitteisesti, vaan vanhusten on itse osattava hakea korvausta. Korvauksia voi hakea ajalta 1. tammikuuta 2013—28. helmikuuta 2014. Korvauksen määrää laskettaessa huomioidaan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaan aiemmin saama hyvitys. Huhtikuussa 2013 kaupunki alensi asiakasmaksuja lääkejakelukulujen takia. Hakemukset käsitellään ikäihmisten lautakunnassa. Korvaushakemuslomake täytyy toimittaa postitse Kouvolan kaupungin kirjaamoon. Ikäihmisten palvelujen johtajan viransijaisen Tuula Jaakkolan mukaan korvaushakemuksen teolle ei ole määritelty takarajaa. Hakemuksen voi tehdä, vaikka asiaan havahtuisi vasta nyt. Kouvolan kaupungin mukaan maksut jäivät asiakkaiden hoidettavaksi Kouvolassa ja monessa muussa kunnassa, koska valtakunnallinen ohjeistus oli epämääräistä. Eduskunnan oikeusasiamies antoi asiassa ratkaisun maaliskuussa 2013 ja Kuntaliitto lähetti aiheesta ohjeen helmikuussa 2014. Kouvolassa lääkejakelu oli otettu vaiheittain käyttöön tammikuusta 2012 alkaen. Ohjeistuksen laatuun otettiin kantaa myös Itä-Suomen hallinto-oikeuden heinäkuun 2015 päätöksessä. Päätöksen mukaan oikeuteen ei jouduttu virkamiehen tekemän virheen takia. Sen sijaan oikeus katsoi, että asia oli tulkinnanvarainen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/21/Kouvolalaiset%20maksoivat%20kaupungille%20kuuluvia%20l%C3%A4%C3%A4kejakelumaksuja%20%E2%80%94%20nyt%20kaupunki%20korvaa%20kuluja%20hakemuksia%20vastaan/2016221681020/4