Kouvolan Sanomat: Parik lopettaa matalan kynnyksen palvelun mielenterveyskuntoutujille — kaupungin mukaan tarjonta ei heikkene Parik-säätiö lopettaa vuodenvaihteessa mielenterveyskuntoutujille suunnatun matalan kynnyksen palvelun. Toimitusjohtaja Pasi Hedmanin mukaan noin 150 kouvolalaista kuntoutujaa on osallistunut Parikin Vire-toimintaan. Ohjelmaan on kuulunut esimerkiksi kahvilan pitoa ja käden taitojen opettelua. Toiminnan lopetus liittyy siihen, että kaupunki irtisanoo Parikin kanssa tehdyn, hankintalain vastaisen kumppanuussopimuksen. Jatkossa kuntoutujille järjestetään muunlaista toimintaa. Kaupunki kilpailutti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut marraskuussa. Hankintasopimukset on määrä allekirjoittaa 27. joulukuuta. Palveluntarjoajiksi on valittu Parikin lisäksi A-Klinikkasäätiö, Kotinummi oy sekä ehdollisesti Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Ehdolliset palveluntuottajat ovat valmiita aloittamaan toiminnan vuoden 2018 alkuun mennessä. Parikin mukaan uudessa kaupungin kilpailuttamassa palvelussa hallinnollinen byrokratia lisääntyy. — Odotamme mielenkiinnolla, kuinka palveluun ohjautuu asiakkaita. Kyseessä ei ole samalla lailla matalan kynnyksen palvelu, jonne kuka tahansa voisi tulla. Kaupungin mukaan käytännössä juuri mikään ei muutu. Aikuissosiaalipalvelujen palvelupäällikön Minna Laakson mukaan seuranta vain tarkentuu. Jatkossa jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja sen perusteella palvelupäätös. — Kynnys pidetään matalalla. Tiedämme vain paremmin, keitä asiakkaamme ovat. Asiakkailla on parempi mahdollisuus saada juuri heille sopivia palveluita, hän sanoo. Laakson mukaan toiminnan laatua ja palvelujen vaikutuksia on voitava arvioida, jotta kaupunkilaiset saavat verorahoilleen mahdollisimman hyvin vastinetta. Kouvolan mielenterveysseura on muutoksesta huolissaan. Yhdistyksen tiedottajan Anitta Ollikaisen mukaan mielenterveyskuntoutujille on erittäin tärkeää, että palveluun voi osallistua helposti. Ollikainen toimii ammatikseen mielenterveyshoitajana Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa. — Suurin pelko on se, että ihmiset jäävät koteihinsa ilman tukea. Kuntouttavaa toimintaa ei ole nytkään ollut liikaa tarjolla. Ollikaisen mukaan Vire-toiminnan etuna on ollut se, että asiakas on voinut tehdä mielekästä työtä. — Kouvolassa on avoimia kohtaamispaikkoja, kuten Kouvolan korttelikodit. Sellaista toimintaa on kuitenkin vähän, jossa asiakkaalle tarjotaan selkeä päämäärä. Lue koko uutinen:

