Kouvolan Sanomat: Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan saa apua vuorokauden ympäri Pimeä vuodenaika ja juhlapyhien paineet voivat ilmetä perhe- tai lähisuhdeväkivaltana. Vuoden lopun perhejuhlissa syntyy stressiä, joka voi saada muotonsa riitoina ja äärimmäisissä tapauksissa väkivaltana. Jos olonsa kokee turvattomaksi, on ammattiavusta suuresti hyötyä. — Perheet voivat sinnitellä kriisissä joulupyhien yli, kun lasten ja sukulaisten edessä pyritään käyttäytymään normaalisti. Jokaisen, jonka täytyy miettiä oman tai toisen turvattomuutta, on syytä ottaa yhteyttä apua tarjoaviin palveluihin, sanoo Villa Jensenin sosiaaliohjaaja Leena Jarva. Yhteys ammattilaisiin kannattaa ottaa varhaisessa vaiheessa. — Uhka väkivallasta riittää yhteydenottoon. Väkivalta loppuu harvoin itsestään. Ongelmanratkaisuun tarvitaan ulkopuolisen puuttumista, ohjeistaa Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkin vastaava väkivaltatyöntekijä Ulla Aronen. Pysäkki on matalan kynnyksen maksuton palvelu, joka palvelee kymenlaaksolaisia. Pysäkki tarjoaa yksilöllisiä palveluita kaikille sukupuolille. Aronen korostaa, että voi olla vaikea tunnistaa, kumpi suhteen osapuolista on tekijä ja kumpi uhri. Hyvin tavallista on, että kummatkin suhteessa ovat osallistuneet väkivaltaan. Hänen mukaansa tärkeää on järjestää apua väkivallan jokaiselle osapuolelle. Joskus on kuitenkin tarvetta ottaa etäisyyttä läheisiin, jotta tilanne saadaan rauhoitettua. Kotkassa sijaitseva tukikeskus Villa Jensen toimii koko Kymenlaakson alueen turvakotina. Villa Jenseniin vastaanotetaan väkivallan uhasta pelkääviä tai kriisiapua tarvitsevia. Palvelusta saa myös opastusta, selvittelyä ja kriisiapua ympärivuorokautisesti ammattilaisten järjestämänä. — Jokaisen yhteyttä ottavan tilanne selvitetään ja apua järjestetään kaikille sitä tarvitseville. Erottelua ei tehdä sukupuolten välillä, vaan apua annetaan koko perheelle, Jarva kertoo. Lue koko uutinen:

