Uutinen

Kouvolan Sanomat: KHS:n Ville Nousiainen ei lähde Tour de Ski -kiertueelle Kouvolan Hiihtoseuran maajoukkuemies Ville Nousiainen jättää maastohiihdon perinteisen Tour de Ski -kiertueen väliin. — Päätös on tehty. Keskityn seuraavien viikkojen aikana perusharjoitteluun, Nousiainen kertoi. Nousiaisen meno oli viime viikonloppuna tahmeaa maailmancupin osakilpailuissa La Cluzas´ssa. Nousiainen sijoittui lauantaina 15 kilometrin yhteislähtökilpailussa 47:nneksi ja hiipui pahasti sunnuntain viestikilpailun ankkuriosuudella. — Kävin keskiviikkona Jyväskylässä testeissä. Näyttää siltä, että korkealla tehdyt tehotreenit olivat liikaa keuhkoilleni. Keuhkoni eivät enää kestä sellaista harjoittelua. Nyt pitää löytää oikea balanssi, Nousiainen raportoi. Paluu merenpinnan tasolle teki keuhkoille hyvää ja kouvolalainen oli palautunut testeihin jo hyvin. — Hiihdin mattotestissä uuden ennätykseni eli sikäli kunnossa ei ole vikaa. Se oli hyvä tieto, Nousiainen tuumasi. Kouvolalainen kilpailee seuraavan kerran Skandinavia cupin osakilpailussa Lahdessa 6.—8. tammikuuta. Nousiaisen mukaan ohjelmassa ovat vapaan sprintti ja perinteisen 15 kilometriä. — Siellä on ihan varmasti tasokkaat kilpailut. Mukana on runsaasti sellaisia maailmancupin hiihtäjiä, jotka eivät Tourilla hiihdä, Nousiainen mainitsi. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

