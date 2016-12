Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karjalan prikaatin komentaja vaihtuu, uusi komentaja pääesikunnasta Karjalan prikaatin uutena komentajana aloittaa prikaatikenraali Pasi Välimäki. Hän siirtyy Vekaranjärvelle pääesikunnasta ja aloittaa tehtävässään 1.1. Nykyinen komentaja, prikaatikenraali Jari Kallio siirtyy vuodenvaihteessa maavoimien operaatiopäälliköksi maavoimien esikuntaan Mikkeliin. Hän on toiminut Karjalan prikaatin komentajana vuodesta 2014. Välimäki on palvellut viimeksi kuukaudet erityistehtävässä pääesikunnan operatiivisella osastolla. Aiemmin hän on palvellut muun muassa oppilasupseerina National War Collegessa Yhdysvalloissa, pääesikunnassa suunnitteluosaston strategisen suunnittelun sektorin johtajana, apulaisoperaatiopäällikkönä Regional Command Northissa Afganistanissa, kansallisena yhteysupseerina United States Joint Forces Commandissa Yhdysvalloissa ja tiedustelu-upseerina suomalaisessa valvontajoukossa Kosovossa. Vekaranjärvi on Välimäelle tuttu paikka, sillä hän on toiminut myös Karjalan prikaatissa pataljoonan komentajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Välimäki suoritti vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin 2016. Lue koko uutinen:

