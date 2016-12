Uutinen

Kouvolan Sanomat: KoLe nousi ahtaasta paikasta jatkosarjaan — ”Kakkossarjassa alempi jatkosarja on silkkaa ajanhukkaa” Kouvolan Lentopalloilijat eteni jännittävien vaiheiden jälkeen naisten kakkossarjan ylempään jatkosarjaan. Jos KoLe olisi hävinnyt viime lauantaina kotiottelussaan Ristiinan Urheilijoille, se olisi jäänyt alempaan jatkosarjaan. KoLe joutui ahtaaseen paikkaan hävittyään ensimmäisen erän 23—25 ja toisen 27—29. Tämän jälkeen kotijoukkue palkitsi sitkeydellään 133 katsojaa ja takoi erävoitot 25—19, 25—17 ja 15—12. Viides erä meni turhankin jännäksi, sillä KoLe johti sitä jo 11—2 ja 14—5. KoLe voitti runkosarjassa 12 ottelustaan yhdeksän. Kotonaan Kuntotalossa KoLe hävisi ainoastaan Karhulan Veikoille. Kahdeksan ottelua käsittävä ylempi jatkosarja alkaa tammikuun toisena viikonloppuna. KaVe ja RiU ratkovat vielä loppiaisen jälkeen lohkon toisen jatkoonmenijän. KoLe sen sijaan pääsee hyvissä ajoin valmistautumaan ylempään jatkosarjaan, kun päävalmentaja Tomi Immonen äkkäsi syksyllä siirrättää uuden vuoden puolelle merkityn ottelun joulua edeltävään aikaan. Immonen ei ole varmasti ainoa, joka kummastelee sitä, että runkosarjasta jätetään tammikuun alkuun pelaamatta vain yksi ottelu. — Joukkueena meillä ei ole ollut virallista sijoitustavoitetta, mutta henkilökohtaisesti ajattelen asian niin, että kakkossarjassa alempi jatkosarja on silkkaa ajanhukkaa. Sarjasta ei kukaan putoa, ja vaikka putoaisikin, sinne voi ilmoittautua taas uudelleen. KoLen naiset kokosivat joukkueen omasta halustaan ilman seuran tukea ja palauttivat perinteikkään seuran välivuoden jälkeen naisten kilpatoimintaan. Jenna Parttimaata ja Laura Heikaria lukuun ottamatta kaikilla pelaajilla oli lentiksestä taukoa 1—5 vuotta. Noin 15 000 euron budjetilla toimiva KoLen naisjoukkue koottiin Immosen mukaan omatoimisesti yksinkertaisesti siksi, että ryhmällä on halu pitää lentopalloa esillä Kouvolassa. KoLe on ollut viime aikoina otsikoissa sen takia, että seurassa jouduttiin harkitsemaan jopa koko toiminnan alasajoa. Tulevaisuuden suhteen Immonen on säilyttänyt realisminsa. Nykyisestä joukkueesta pelaajien päätavoite alkaa olla 35-vuotiaiden SM-turnauksessa. Samaan aikaan KoLen junioritoiminnassa pallo pyörii vain B-tytöissä ja pallokoulussa. — Se on selvää, että tämä joukkue lopettaa ennen kuin uusi sukupolvi tulee tilalle, eli väkisinkin tässä tulee jonkinlainen paussi, ellei sitten tehdä jotakin yhteistyötä. KoLen uudelta johtokunnalta en toivo enkä odota ihmetekoja. Alamäen jarruttaminen on siellä tärkein tehtävä. Lue koko uutinen:

