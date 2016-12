Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Kultanen jyrähtää puheille johtajuusvajeesta ja Ari Vallinin ruudun täyttämisestä KooKoon täysi 15 pisteen potti viidestä viime ottelusta on harvinaisen kuumaa kamaa jääkiekon Liigassa. Tällä kaudella TPS pystyi marraskuussa yhtä pitkään voittoputkeen varsinaisilla peliajoilla. Ässät raapi syys—lokakuussa jopa seitsemän kolmen pisteen voittoa peräkkäin. Tavoitteena oleva pudotuspelipaikka on taas KooKoolle realistinen asia. Tiistain Ässät-voitollaan KooKoo kiipesi jo tasapisteisiin pudotuspeliviivan päällä kymppisijaa hallussa pitävän Ilveksen kanssa. Syksyn synkkyydessä KooKoo hävisi muun muassa Sportille kaksi sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä, ja KalPaa vastaan kelloon jäi yksi sekunti, kun omissa soi. Nyt lampuissa on taas valoa. Kaksi viimeisintä voittoaan (SaiPa ja Ässät) kouvolalaisjoukkue kaapi vieraskaukalosta tekemällä voittomaalit kolmen viime minuutin aikana. — Joukkueesta löytyy kärkiosaamista, jolla on potentiaalia ratkaista pelejä, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen viittaa Josh Greenin ja Jarkko Malisen voitto-osumiin, joissa molemmissa ratkaisevan syötön on antanut Juha-Pekka Haataja. KooKoo vaihtoi runsas kuukausi sitten päävalmentajaa. Kultanen tähdentää, että peli ei ollut halutonta Petri Mattilan aikakaudella, mutta väkinäisyys sai vallan, kun tulosta ei saatu aikaan. Apuvalmentaja Mikko Haapakoski myönsi Kouvolan Sanomien videohaastattelussa ennen Mattilan potkuja, että joukkueesta puuttui henkinen johtaja. Ari Vallinin ruutu jäi tälle kaudelle täyttämättä. Kultanen ei osta sitä ajatusta, että kaikki olisi ollut yhdestä pelaajasta kiinni. — On aina hyvä, että joukkueesta löytyy johtajuutta, mutta päävalmentaja on kuitenkin ylijohtaja. Ja jos johtajuutta ei löydy, silloin sitä vaaditaan enemmän valmentajilta. Mitä se sitten taas kertoo muista pelaajistamme, jos Vallinin lähdön jälkeen on mennyt sormi suuhun, Kultanen jyrähtää. Tuomas Tuokkolan johdolla yksinkertaistaminen on ollut Kultasen mielestä pelin avain. Urheilujohtaja ennakoi runkosarjan kevätpuoliskosta erittäin tasaista taistelua. Joukkueet sijoilla 5—13 mahtuvat häkellyttävästi kymmenen pisteen sisälle. Lue koko uutinen:

