Kouvolan Sanomat: KouvolaCity tekee Kino-Kouvosta kokous- ja tapahtumakeskuksen Entinen elokuvateatteri Kino-Kouvo kaupungin keskeisimmällä paikalla on saamassa uuden elämän. Keskustan yrittäjien tänä vuonna perustama uusi yhdistys KouvolaCity ry on vuokrannut koko elokuvateatterin, 660 neliötä. Parhaillaan tilaa kunnostetaan uuteen käyttöön sopivaksi. — Tarkoitus on säilyttää alkuperäinen elokuvateatterin henki ja nimikin pysyy samana, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Juha Tynninen. Ensimmäiset kokoukset Kino-Kouvossa pidetään jo tammikuussa. Huoneistossa on kolme erilaista tilaa. Katutasoon tulee toimisto ja pieni kokoustila, alalämpiössä voi järjestää vähän isomman kokouksen ja itse teatterisalissa on istumapaikat 256 henkilölle. Remontissa uudistetaan yläaulan lipunmyyntitila ja huoneiston talotekniikka saatetaan ajan tasalle. Myös salin valaistus kaipasi uudistusta. — Lisäksi täytyy huolehtia siitä, että tila on tulevaa käyttöä ajatellen kaikilta osin ajantasalla niin teknisesti, kuin toiminnallisestikin tilan resurssit huomioon ottaen, sanoo Nina Puntti, yhdistyksen sihteeri. Ison salin äänentoisto rakennetaan sellaiseksi, että siellä on mahdollisuus myös musiikin ja elokuvien esittämiseen. Pelkästään elokuvateatteriksi Kino-Kouvo ei palaa. — Saliin rakennetaan nykyvaatimuksia vastaava ääni- ja kuvatekniikka, Tynninen sanoo. KouvolaCity-yhdistyksessä on toistaiseksi 13 jäsentä. Jäsenhankintakampanja on vielä järjestämättä. Kino-Kouvoa remontoidaan jäsenten talkoovoimin heidän ammattotaitojaan hyödyntäen. Tiloihin ei aiota perustaa omaa kahvilaa tai ravintolaa, vaan tarkoituksena on, että vuokraajat käyttävät hyväksi keskustassa jo valmiiksi olevia ravitsemis- tai cateringpalveluja. Yhdistyksen mukaan Kino-Kouvon toiminta palvelee hyvin sen toiminta-ajatusta, jossa keskeisenä tavoitteena on lisätä Kouvolan keskusta-alueen elinvoimaisuutta ja yleistä kiinnostavuutta, sekä kehittää sen positiivista imagoa Keskikadulla sijaitsevassa huoneistossa avattiin elokuvateatteri vuonna 1959. Sen toiminta päättyi kannattamattomana keväällä 2014. Vuoden 2015 keväästä vuoden loppuun paikassa toimi Voimateatteri, joka oli kulttuurin kohtauspaikka ja erilaisten esitysten näyttämö. Lue koko uutinen:

