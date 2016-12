Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisyrityksen kanssa yhteistyössä oleva Paleface ihmettelee, miten suvaitsevaisuus voi olla haukkumasana vuonna 2016 Muusikko Palefacen yhteistyö kouvolalaisen Littlebitdesign-yrityksen kanssa poikii rahaa monikulttuurikeskus Saagalle. Kaikki sai alkunsa viime kesänä, kun kouvolalainen yrittäjäpariskunta Anniki ja Ulf Jensen-Munk kohtasi Karri Miettisen eli Palefacen. Yhteistyö poiki vielä saman vuoden aikana jotakin konkreettista: 120 kappaletta signeerattuja ja numeroituja rannekoruja tekstillä #emmesuostupelkäämään. Korut on valmistettu Littlebitdesign-pajassa Kuusankosken Taideruukissa. Emme suostu pelkäämään -teksti on lainattu Palefacen samannimisestä kappaleesta, jonka tarkoitus on hälventää pelkoja ulkomaalaisia kohtaan. Kappale julkaistiin viime kesänä. Paleface luonnehtii Jensen-Munkin pariskuntaa huipputyypeiksi. Hän pitää heitä esimerkkinä maahanmuuton positiivisista vaikutuksista seudulle. Anniki on alun perin virolainen ja Ulf tanskalainen. Paleface ei haluaisi puhua maahanmuutosta kriisinä vaan mahdollisuutena. — Maahanmuuttajien myötä saamme Suomeen uutta kulttuuria ja osaamista, poikkeuksellisen kauniita lapsia ja hyvää ruokaa. Suomessa on esimerkiksi aivan loistavaa räppiä, jota ei olisi syntynyt ilman maahanmuuttoa. Suomi olisi aika paljon köyhempi maa ilman näitä ihmisiä, Paleface sanoo. Anniki Jensen-Munk sanoo tekevänsä pelonvastaista työtä mieluiten teoilla, ei sanoilla. Siksi koruprojekti on hänelle tärkeä. — Emme suostu pelkäämään -teksti liittyy muuhunkin kuin pakolaisiin eli ylipäänsä erilaisuuden kohtaamiseen, hän sanoo. Ulf Jensen-Munkin valmistamia hyväntekeväisyyskoruja alettiin myydä turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten yhteisen Turvallinen maa -teatteriesityksen ensi-illassa Taideruukissa kaksi viikkoa sitten. Nyt niitä voi ostaa yrityksen nettimyymälästä. Koruista saatava tuotto menee Kouvolan monikulttuurikeskus Saagan toimintaan. TE-toimisto ilmoitti marraskuussa, ettei se myönnä Saagalle enää työllisyysrahaa, joten projektikoordinaattorin ja ja projektityöntekijän työt päättyvät vuodenvaihteessa. — Sitä tärkeämpää nyt on kerätä varoja Saagalle, Anniki Jensen-Munk sanoo. Paleface oli Turvallinen maa -teatteriesityksen ensi-illassa ja vaikuttui. Hän soisi, että kaikki suomalaiset näkisivät esityksen, joka nostaa esille turvapaikanhakijoiden todellisia tarinoita. Muusikko ihmettelee, mikä meidän ajassamme edelleen herättää pelkoa tuntematonta kohtaan. — Kello on 2016 ja aina vain tällaisista perusasioista joudutaan puhumaan. Paleface on eri puolille maailmaa suuntautuneille keikkareissuillaan huomannut, että kyse on globaalista ilmiöstä. Hänestä on outoa, että suvaitsevaisuudesta— suvakeista — on tullut haukkumasana. — Eikö juuri myötätunto ole kaikkien uskontojenkin ytimessä? Paleface korostaa, että pelkääjiä on vähemmän kuin heitä, jotka eivät suostu pelkäämään. Sosiaalinen media tarjoaa kuitenkin räväköille puheenvuoroille kuuluvan kaikupohjan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/22/Kouvolalaisyrityksen%20kanssa%20yhteisty%C3%B6ss%C3%A4%20oleva%20Paleface%20ihmettelee%2C%20miten%20suvaitsevaisuus%20voi%20olla%20haukkumasana%20vuonna%202016%20%20/2016221690620/4