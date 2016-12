Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunki myönsi juhlavuoden yhteisöavustuksia — katso lista saajista Kouvolan kaupunki on myöntänyt yhteisöavustuksia. Kyseessä on Suomen itsenäisyyden juhlavuoden avustus. Hakemuksia tuli 33, joista avustusta myönnettiin 25 hankkeelle. Avustusten yhteissumma on 36 000 euroa. Hankkeita arvioidessa mietittiin muun muassa niiden yhteyttä itsenäiseen Suomeen, ”Yhdessä”-teeman toteutumista ja paikallisuutta. Ehtona on, että avustusta saaneet tapahtumat ja tilaisuudet järjestetään Kouvolassa ja ne ovat kaikille avoimia. Avustuksen saaneiden hankkeiden joukossa on muun muassa konsertteja, näytöksiä, taidenäyttelyitä, koulujen itsenäisyyspäivän juhla, kyläpäivä sekä multimediaesitys. Kouvolassa toteutettaville tapahtumille ja hankkeille jaetaan 500—5 000 euron suuruisia avustuksia kahdessa erässä. Ensimmäinen hakuaika oli nyt syksyllä, toinen haku on tulossa ensi keväänä 1.3.—30.4. Avustusta voi hakea Kouvolassa rekisteröitynä oleva yhdistys, järjestö tai työryhmä juhlavuoden tapahtumien ja hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kouvolan kaupungin avustuksen hakeminen ei edellytä liittymistä valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmaan. Tässä lista avustuksen saajista: Ahvion Soittokunta ry: Ankkapurhan töräys — Puhallinmusiikkileirin yhteydessä järjestettävän leirin päätöskonsertti Nuorisokeskus Anjalassa 20.8.2017. Inkeroisten Seudun Reserviläiset ry: Maanpuolustusjuhla Inkeroisissa — Inkeroisten Seudun Reserviläiset satavuotiaassa Suomessa. Yleinen maanpuolustusjuhla 12.3.2017 Inkeroisten tehtaan kerholla klo 13. Ennen varsinaista juhlaa jumalanpalvelus Karhunkankaalla kello 10 ja sen jälkeen seppeleenlaskutilaisuus. Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistys ry: Jaalan Hartolassa 1917 — Juhlavuoden innoittamana pienviljelijäyhdistyksen esittämä näytelmä kertoo totuuspohjaista tarinaa Hartolan kylän tapahtumista 100 vuotta sitten. Kahdeksan esitystä heinäkuussa 2017 Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistyksen talolla. Koulujen itsenäisyyspäivän juhlan työryhmä: Koulujen itsenäisyyspäivän juhla — Koulujen itsenäisyyspäivän juhla 4.12.2017 Kouvolan jäähallissa. Juhlassa on kenttäruokailua ja kalustonäyttelyitä. Ohjelmasta tehdään entistä näyttävämpi juhlavuoden kunniaksi. Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:Iloinen Itsenäisyys — Kouvolalaisille järjestetään Suomi100 -juhlallisuudet teemalla ”Iloinen Itsenäisyys”. Tilaisuudessa tarjotaan noin 400 kouvolalaiselle maksuton juhlaohjelma ja laadukas ruokailu 5.12.2017. Kouvolan Matkailuoppaat ry: Opastettu kaupunkikierros — Opastettu kaupunkikierros Kouvolassa teemalla ”Tehdastyöläisenä itsenäisessä Suomessa”. Kouvolan Putkiradiomuseosäätiö — Kouvolan Miljöömuseo on kehittämässä laitteistoa ja siihen opastusta varten kehitettävää opastustekstiä, jossa jokaisessa perinnehuoneessa (1920-, 1930-, 1940-, 1950- ja 1960-luvut) kerrotaan, mitä tapahtui tuolloin Suomessa ja Kouvolassa. Tekstiin lisätään Ylen katkelmia kyseisen ajan radio-ohjelmista ja iskelmistä. Kouvolan Reumayhdistys ry: Suomi 100 juhlamatinea — Suomi 100 -juhlamatinea Kuusankoskitalolla 7.5.2017. Tapahtuma koostuu erilaisista osista. Ideana on tehdä 50—60-luvun iltamatyyliset juhlat. Tapahtumaan tulee lapsille omat osiot, joihin sisältyy oman ohjelman lisäksi ohjattuja pelejä ja leikkejä. Yleisön toivotaan pukeutuvan eri aikakausien pukuihin 100 vuoden taipaleelta. Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry — Yhdistys järjestää yhdessä Pohjois-Kymenlaakson Sotilaspoikakillan kanssa tilaisuuden 25.4.2017 Kouvolan seurakunnan Maria-salissa, jossa on esillä sekä lottien että sotilaspoikien merkitys maamme historiassa ja itsenäisyyden säilyttämisessä. Kouvolan Seudun Muisti ry — Kaikille avoin juhlatilaisuus juhlavuoden kunniaksi Kuusankoskitalolla kesäkuussa 2017. Kouvolan Seurakunta: Suomalaisen messun juhlaversio 2017 — Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi Lasse Heikkilän Suomalainen messu toteutetaan juhlaversiona konserttisaleissa ja kirkoissa eri puolella Suomen 2017 myös Kouvolassa. Noin tunnin kestävän sävelteoksen aikana katsojat pääsevät keskelle suomalaisen luonnon kauneutta multimediaesityksenä, vierailevat monissa suomalaisuuden musiikkityyleissä pohjolaisesta uhosta Itä-Suomen iloisuuteen sekä voivat elää uudelleen satavuotisen Suomen ilot ja surut. Kouvolan Ydinkeskusta ry — Senioreiden Suhinat, teemana 100 vuotta menneisyyttä, 100 vuotta tulevaisuutta. Ohjelmassa on muun muassa luentoja ja muotinäytöksiä, pop up -tuotteiden ja palveluiden esittelyä sekä tanssia ja musiikkia. — Kaupunkikeskusten joulunavaus 24.–26.11.2017. Yhteinen avaus on kaikissa mukana olevissa kaupungeissa samanaikaisesti. Mukaan lähteneissä kaupungeissa kuorot laulavat samanaikaisesti saman joululaulun. Tämä kuvataan nettiin, televisioon ja radioon. Tapahtuman ohjelmassa on erilaisia esityksiä, markkinatoimintaa, jouluinen paraati läpi keskustan, poneja ja koria ym. Mukana myös joulupukki ja muori. Kymenlaakson Kylät ry: Avoimet Kylät -päivä kymenlaaksolaisittain — Avoimet kylät -päivä on valtakunnallinen kylien tapahtumapäivä, johon kylät ympäri koko Suomen osallistuvat korostamalla 100-vuotiasta itsenäistä Suomea. Pohjoisen Kymenlaakson kyliin järjestetään bussiretki, jossa mukaan ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuus tutustua kylien elämään. Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry — Seinämaalauksen eli muraalin maalaaminen Kymenlaakson Opiston Kulttis-rakennuksen päätyyn. — Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien ystävänpäivän konsertti Viialan palloiluhallissa, esiintyjinä 10 kuoroa ja orkesteria. Kymijoki Suomen taiteessa –näyttelytyöryhmä — Kuusankoskitalossa 3.6.—30.7.2017 järjestetään Kymijoki-teemainen Suomi 100 -juhlanäyttely. Näyttelyssä esitellään taideteoksia 1800-luvun alusta 1930-luvulle saakka. Varhaisimmissa teoksissa on kuvattu Kymijoen vapaina virranneita suuria koskia ja vesiputouksia sekä ensimmäisiä vesivoimalla toimineita myllyjä, sahoja, patoja — ja sähköistyksen edettyä myös 1900-luvun alun puunjalostustehtaita. Leena-Kaisa Laakso ja työryhmä: MunMaisema — MunMaisema, yhteisöllisen kuvaamisen ja kirjoittamisen projekti, jonka aiheena suosikkipaikat ja -maisemat Kymijoen varrella. Toteutetaan alakoulun luokille, harrastusryhmille ja kaikille kiinnostuneille suunnatuin työpajoin, joissa kuvataan ja kirjoitetaan. Tuotoksista kootaan video, jossa näyttäytyy kymijokelainen mielenmaisema. Lohtutorttu ry — Lohtutorttu-yhtyeen järjestämät kansanmusiikkikonsertit. Yhtyeen esitykset koostuvat perinteisistä vanhoista ja uudemmista suomalaisista kansanmusiikkikappaleista. Pohjois-Kymen Kalevalaiset ry — Yhdistys järjestää Kuusankoskitalossa 18.11.2017 ohjelmallisen yleisötilaisuuden ”Suomi 100 vuotta kalevalaisessa tunnelmassa”. Pohjois-Kymen Korukivikerho ry — Yhdessä vanhempi/lapsi-äitienpäiväkorun valmistus huhtikuussa. Yhdessä isovanhempi/lapsenlapsi-Suomi 100 v.-muisto. Kiitos sotaveteraaneille ja lotille lokakuussa. Tanssiryhmä Cougars ry — Suomalainen nainen 100 vuotta — 12 Suomineidon tarinaa, naiseuden monet kasvot tarina jokaiselle kuukaudelle. Teemana hyvinvointi — Suomi, parempi paikka kasvaa. Joulukuussa Kuusankoskitalossa. Tykkimäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry — ”Suomi 100 — Yhdessä” -kevätnäytös Kuusankoskitalossa 29.4.2017. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys haluaa tervehtiä 100-vuotiasta itsenäisyyttään juhlivaa Suomea. Esitys on visuaalinen ja musiikillinen nykysirkusspektaakkeli, joka toteutetaan juhlavuoden teemaa kunnioittaen. Valkealan Kotiseutuyhdistys ry — Ilta Kuutinlahdella -konsertti Repoveden kansallispuistossa Kuutinlahdella 29.7.2017. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Suomi soi johtaa mus.kapt. Tero Haikala. Valkealan Museoyhdistys ry — Suomi 100 -juhlavuoden näyttely Suomen Puotimuseossa. Lue koko uutinen:

