Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson Sähkön neuvotteluissa osakkeen lähtöhinta on 1 400 euroa Kymenlaakson Sähkön osakekaupoissa neuvottelujen lähtöhinta on 1 400 euroa. Osakkeiden lopullista ostohintaa ei kuitenkaan vielä ole määritelty. Aiemmin hinnaksi on arvioitu noin 1 000 euroa per osake. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Elomaan (kok.) mukaan nykyinen hinta on haettu markkinoilta. — Marras—joulukuussa käydyissä neuvotteluissa ulkopuolinen ostajaehdokas tarjosi Kotkalle osakkeesta 1400 euroa, Elomaa sanoo. Elomaan mukaan KSOY:n tarjouksen pitää olla lähellä tuota. Hänen mukaansa Kotkalle ei ole mitään väliä sillä, kenelle se osakkeensa myy. — Jos KSOY:n tarjoama hinta ei meitä tyydytä, myymme ulkopuolelle. Kymenlaakson Sähkön omistajakunnat tekivät eilenpäätöksen jatkaa omistusjärjestelyjä eli osakkeiden ostamista Kotkalta. Jos Kotka päätyy myymään osakkeensa KSOY:n ulkopuolelle, muiden on otettava kantaa osakassopimuksen velvoitteisiin. Sopimus kieltää ulkopuolelle myymisen. Elomaa toivoo, että muut osakaskunnat eivät lähtisi nokittamaan Kotkaan ja ymmärtäisivät Kotkan vaikean tilanteen ja sen, että Kotkahan myy vain omaa omaisuuttaan. Jos KSOY ja Kotka pääsevät sopimukseen, Kouvolasta tulee KSOY:n suurin omistaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/22/Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6n%20neuvotteluissa%20osakkeen%20l%C3%A4ht%C3%B6hinta%20on%201%20400%20euroa/2016521691529/4