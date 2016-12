Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Ring odottaa vielä tukea: ”Valtion hallinnosta ilmoitettiin, että rahoitus hoidetaan muilla järjestelyillä” Iitin tillolaan suunniteltava Kymi Ring ei saa ensi vuonna työ- ja elinkeinoministeriöltä TEM:ltä toivomaansa 3,5 miljoonan euron tukea. Asia selvisi, kun eduskunta päätti ministeriön hallinnonalan budjetista tiistaina. — Kuulimme asiasta viime perjantaina. Valtion hallinnosta ilmoitettiin, että avustus ei tule TEM:ltä ja rahoitus hoidetaan muilla järjestelyillä, sanoo Kymi Ringin hankepäällikkö Timo Pohjola. Hän ei halua tarkentaa, keneltä tieto tuli tai mitä muilla tavoilla rahoittaminen tarkoittaa. — Tässä ei ole mitään dramaattista. Odotamme rahoituspäätöstä, joten emme halua kommentoida keskeneräistä asiaa. Kaakkoissuomalaiset kansanedustajat Sirpa Paatero (sd.), Anneli Kiljunen (sd.) ja Markku Pakkanen (kesk.) tekivät syyskuussa talousarvioaloitteen 3,5 miljoonan euron määrärahan kirjaamisesta TEM:n budjettiin. Pakkasen mukaan vastaavien aloitteiden painoarvo on usein pieni. Kyseessä oli lähinnä muistutus ministeriölle. — Käsittääkseni TEM:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön OKM:n kesken on nyt erimielisyyttä siitä, kenen hanketta pitäisi tukea, hän sanoo. Pakkasen mukaan on vaikea nähdä, että hankkeen 3,5 miljoonan euron valtion tukea tulisi muualta kuin kyseisiltä ministeriöiltä. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) ilmoitti keskiviikkona sihteerinsä välityksellä, ettei halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) ei vastannut Kouvolan Sanomien soittopyyntöön. Markku Pakkasen mukaan myös hankkeen yksityisestä rahoituksesta olisi hyvä kuulla jotain. — Valtiolta voi loppua tahtotila, jos yksityistä rahoitusta ei ilmoiteta ja avata. Timo Pohjolan mukaan Kymi Ring haluaa edetä asiassa siten, että ensin selvitetään julkisen rahoituksen taso. Toistaiseksi yksityistä rahoitusta ei kommentoida. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa. Rahoitus jakaantuu kolmeen osaan: julkiseen, yksityiseen ja yhtiön omaan rahoitukseen. OKM on myöntänyt Kymi Ring -hankkeelle 3 miljoonaa euroa. Lisäksi Hämeen ELY-keskus on myöntänyt kuljettajakoulutuskeskukselle 0,5 miljoonan euron kehittämisavustuksen ja Kouvolan kaupunki 2 miljoonan euron pääomalainan. ELY-keskuksen ja kaupungin rahoitukset ovat ehdollisia sille, että hanke saa riittävästi yksityistä rahoitusta. Kymi Ringin maansiirtotyöt aloitettiin kesäkuun alussa 2016, ja alustavan aikataulun mukaan kilparadat saavat päällysteen ensi kesänä. Keskiviikkona Tillolassa tehtiin ensimmäisen vuoden osaurakan loppuselvitystä. Pohjolan mukaan urakoitsijana toimiva Destia on tehnyt laadukasta työtä ja rakentaminen on edennyt edellä aikataulustaan. Ensimmäiseen osaurakkaan kuului itäinen kilparata-alue ja ajoneuvotestausalueen alkutyöt. Lue koko uutinen:

