Kouvolan Sanomat: Lauantaina vilkkain päivä hautausmailla — käytkö itse aattona vai aatonaattona? Kumpi on vilkkaampi päivä hautausmailla, jouluaatto vai aatonaatto? Se riippuu pyhien sijoittumisesta, sanoo hautaustoimen päällikkö Antti Kurki Kouvolan seurakuntayhtymästä. — Kun jouluaatto on nyt lauantaina, se voi olla kiireisin päivä. Toki perjantainakin varmaan käydään paljon. Ajankohta vaikuttaa paljon. Ajankohdan lisäksi haudoilla käymisen vilkkauteen vaikuttaa myös lumitilanne. — Kun lunta ei ole paljon, kuten nyt ei ole, haudalla pääsee käymään paremmin. Nythän pääsee käytännössä kaikille haudoille. Jos on oikein luminen talvi, kävijöitäkin voi olla vähemmän, Kurki sanoo. Hän ounastelee, että isoimmat kävijämäärät Kouvolan hautausmaalla ovat lauantaina valoisan aikaan. Perjantaina, joka on monelle vielä työpäivä, kävijöitä riittänee pitkälle iltaan asti. Kouvolan seurakuntayhtymällä on yhteensä 21 hautausmaata. Lähes jokaisella järjestetään aattohartaus johonkin aikaan lauantaina. — Aattopäivän aamuna hiekoitetaan, jos on tarvetta. Päivällä kun ihmisiä liikkuu paljon, ei juuri muuta enää pysty tekemään.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/22/Lauantaina%20vilkkain%20p%C3%A4iv%C3%A4%20hautausmailla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89k%C3%A4ytk%C3%B6%20itse%20aattona%20vai%20aatonaattona/2016221693991/4