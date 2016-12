Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matkakeskuksen rakentaminen ratkeaa syksyllä, Jatke isossa roolissa Rakennusyhtiö Jatke ei ole pelkkä urakoitsija Kouvolan matka- ja tapahtumakeskushankkeessa. Yhtiö vastaa myös sijoittajien ja vuokralaisten etsimisestä. Kun rakennusinvestoinnin arvo on 70—80 miljoonaa euroa ja Jatkeen viime vuoden liikevaihto reilut 170 miljoonaa euroa, matkakeskus on yhtiölle todella iso hanke. Pääosakas Juhani Pousi sanoo, että hankkeeseen lähtemisessä oli ripaus myös kotiseuturakkautta. — Se on isänmaallinen teko luottaa oman paikkakunnan hankkeisiin. Se ei kuitenkaan saa ja voi mennä liian pitkälle. Sijoittajat ja vuokralaiset on löydettävä, koska olemme panneet jo suunnitteluvaiheessa paljon rahaa tähän hankkeeseen. Rakennuspäätös riippuu monesta asiasta, sanoo Jatkeen hallituksen puheenjohtaja Esa Eloranta. — Täytyy löytää sijoittajat, vuokralaiset ja kaupungin täytyy tehdä tietyt päätökset. Kaupungilla on merkittävä rooli, ja se on tehnyt hyvää työtä tämän hankkeen eteen. Kaupungin ja Jatkeen lisäksi yhteistyösopimuksessa on mukana VR, joka on asema-alueella suurin maaomistaja. Uuteen keskukseen on tavoitteena rakentaa tiloja kaupalle, hotelli, kokous- ja kongressitiloja sekä muita yritys- ja toimistotiloja. Merkittävä osa uutta keskusta on maksimissaan 3 500 katsojan monitoimiareena. — Kartoitamme riskejä kaiken aikaa samalla kun hanke etenee. Uskallamme aloittaa rakentamisen sitten, kun tietty määrä vuokralaisia on löydetty. Kustannuslaskelmat kulkevat samaan aikaan rinnalla, kun vuokralaisia ja rahoittajia etsitään, Eloranta sanoo. Hanke esiteltiin marraskuun alussa. Jos matka- ja tapahtumakeskus aiotaan saada valmiiksi vuoden 2019 asuntomessuihin mennessä, rakentamispäätös on tehtävä kohtuullisen pian. — Käytännössä periaatteelliset päätökset rakentamisesta täytyy tehdä kesään mennessä. Lopullinen rakentamispäätös on tehtävä ensi syksynä. Suunnittelu etenee kaiken aikaa. Lue koko uutinen:

