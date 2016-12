Uutinen

Kouvolan Sanomat: Monta pientä joulumaata eri puolilla Kouvolaa Jos joulun alla on luppoaikaa, kannattaa ottaa kaikki irti Pohjois-Kymenlaakson poikkeuksellisesta puotitarjonnasta. Mukaan tarttunee ainakin joulutunnelma. Pieniä, väliaikaisia puoteja ovat innostuneet perustamaan esimerkiksi seudun käsityöläiset. Anjalankosken käsityöläisten joulukauppa on Inkeroisissa osoitteessa Päätie 19 ja Iitin käsityöläisten joulupuoti Kausalassa osoitteessa Kauppakatu 15. Iitissä voi piipahtaa myös pop up -puodissa, joka on perustettu Kausalan rautatieasemalle. Joulupukin pajassa Kouvolan Lasipalatsissa (Keskikatu 7) on sielläkin käsityömyyntiä. Katsastamisen arvoinen kohde on niin ikään Kuusankosken Taideruukki. Myös Kouvolan museokortteli kunnostautuu joulumaana: alueella on useita käsityöläishenkisiä myymälöitä, ja Joulumuorin käsityöpuoti on perustettu juhlakauden ajaksi entiseen Apteekkimuseoon, osoitteeseen Varuskuntakatu 9. Lue koko uutinen:

