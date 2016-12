Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nuoret uuttivat yskänlääkkeestä päihdyttävää ainetta Kouvolassa — ainakin yksi sairaalahoitoon Ainakin yksi nuori on joutunut Kouvolassa sairaalahoitoon käytettyään Resilar-yskänlääkettä päihtymistarkoituksessa. Kaakkois-Suomen poliisin tietoon on tullut tapaus, jossa teini-ikäiset ovat käyttäneet yskänlääkkeestä uutettua dekstrometorfaania (DXM). Resilar-yskänlääkettä saa apteekista reseptivapaasti. DXM:n uuttamiseen yskänlääkkeestä löytyy neuvoja netistä. Poliisi varoittaa, että lääkeaineiden väärä käyttö aiheuttaa aina vaaraa terveydelle. Lisäksi lääkeaineen uuttaminen voi epäonnistua, jolloin lääkeaineesta tulee epäpuhdasta ja aineen käyttäminen on puhdasta lääkeainetta vaarallisempaa. Vielä vaarallisempaa on käyttää lääkeainetta yhdessä alkoholin kanssa. Poliisi toivoo, että vanhemmat seuraisivat valppaasti lastensa tekemisiä. DXM-uutteen käyttäminen viestii nuoren matalasta kynnyksestä ja halusta käyttää päihdyttäviä aineita. Lääkeaineen uuttamisessa tarvittavan rekvisiitan löytyminen kielii aina aikeista tai yrityksistä DXM-lääkeaineen uuttamiseksi yskänlääkkeestä käytettäväksi päihteenä. Uutista päivitetty kello 14.12. Uutisesta poistettu yksityiskohtia valmistusaineista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/22/Nuoret%20uuttivat%20ysk%C3%A4nl%C3%A4%C3%A4kkeest%C3%A4%20p%C3%A4ihdytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20ainetta%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20ainakin%20yksi%20sairaalahoitoon/20161993/4