Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pelastakaa Lapset ry:n perinteinen JouluManteli nuorten tukena jouluaattona Pelastakaa Lapset ry järjestää tänä jouluna jo kolmattatoista kertaa lapsille ja nuorille suunnatun JouluMantelin verkossa. Kokemus on osoittanut, että monet nuoret kaipaavat jouluna turvallisen aikuisen läsnäoloa. JouluMantelissa nuori voi keskustella mieltä painavista asioista nimimerkin turvin. Nuorten kanssa keskustelevat aikuiset ovat Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöitä ja koulutettuja verkkovapaaehtoisia. — Jouluna lapsilla on aikaa pysähtyä omien ajatusten kanssa, ja silloin saattaa herätä tarve jakaa ajatuksia luotettavan aikuisen kanssa. Monelle lapselle joulu on yksinäistä ja turvatonta aikaa, esimerkiksi vanhempien päihteidenkäytön takia. JouluMantelissa aika kuluu mukavasti jutellen muiden nuorten tai vaikkapa kahden kesken aikuisten verkkovapaaehtoistemme kanssa, kertoo Antti Järventaus, Lapset ja digitaalinen media -yksikön päällikkö. — Jouluna monet nuorille suunnatut palvelut ovat kiinni ja nuoret jäävät ilman turvallisen aikuisen tukea. Tämä näkyy selvästi käyttäjämäärissämme. Esimerkiksi vuonna 2015 jouluaaton chattiin osallistui yli 600 nuorta. Monet kaipaavat juttuseuraa ja turvallisen aikuisen tukea jouluaattonakin, muistuttaa Järventaus. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/22/Pelastakaa%20Lapset%20ry%3An%20perinteinen%20JouluManteli%20nuorten%20tukena%20jouluaattona/2016521688927/4