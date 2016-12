Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ainakin kahdessa Kouvolan peltipoliisissa on varmuudella kamera Joulun menoliikenne on pääsemässä parhaaseen vauhtiinsa. Jo perinteeksi alkaa muodostua Helsingin poliisilaitoksen vinkkaus siitä, missä kameratolpissa on varmuudella kamera. Tänä jouluna Kouvolassa on näitä varmoja paikkoja kaksi. Kamerat ovat kuutostiellä Keltissä ja Rapojärven mutkassa Mikkelintiellä. Poliisi muistuttaa maltista, turvaväleistä ja muiden liikkujien huomioimisesta tiellä, jotta menoliikenne sujuu. Yhteensä Helsingin poliisi paljasti Facebookissa 18 eri kamerapaikkaa. Ne ovat tässä: 1. Rovaniemi Vt 4 Muurola 2. Tervola Vt 4 Koivu 3.Ii Vt 4 Kuivaniemi keskusta 4. Pudasjärvi Vt 20 Juustola 5. Siilinjärvi Vt 5 Pyylampi th 6. Kuopio Vt 9 Riistavesi 7. Lahti Vt 12 Möysä 8. Asikkala Vt 24 Vääksy 9. Nurmijärvi Vt 25 Lopentien liittymä 10. Tuusula Kt 45 Nummitien liittymä 11. Kuusankoski Vt 6 Kelttisilta 12. Valkeala Vt 15 Rapojärvi 13. Mynämäki Vt 8 Mynämotelli 14. Eura Vt 12 Filppula 15. Tammisaari Vt 25 Dragsvik 16. Laihia Vt 3 Potila 17. Kruunupyy Vt 8 Hopsalantien risteys 18. Helsinki Kehä I Myllypuro Lue koko uutinen:

