Kouvolan Sanomat: Aseman nuorison päihteidenkäytöstä iso huoli Kouvolan rautatieasemalla kokoontuvat nuoret ovat aiheuttaneet syksyn mittaan enenevässä määrin harmia. Metelöinti, ilkivalta ja varsinkin lisääntynyt päihteidenkäyttö huolestuttavat sekä Kouvolan nuorisopalvelun työntekijöitä että VR:ää. Myös uhkarohkeasta liikkumisesta raidealueella on syntynyt vaaratilanteita. Häiriökäyttäytymisen lisääntyminen on saanut VR:n harkitsemaan vartioinnin lisäämistä. — Vanhemmat matkustajat pelkäävät näitä asemahallissa ja tunneleissa oleskelevia isoja nuorisojoukkoja. Ulko-ovien edessä tupakoidaan, ja tupakansavua tulvahtaa sisään joka kerta, kun ovi avautuu, palveluesimies Teuvo Punavaara VR:ltä kertoo. Raidealueella kiihdyttelevät mopoilijat ovat vaaraksi paitsi itselleen myös muille matkustajille, Punavaara sanoo. Kohdennetun nuorisotyön yksikössä eli Motiimissa aseman tilanne on hyvin tiedossa. Viimeksi Motiimin työntekijät päivystivät asemalla viime perjantai-, maanantai- ja tiistai-iltoina. Erityisesti huolena ovat päihteet: tupakka, alkoholi ja huumeet. Lähes kaikki aseman ikävät ilmiöt liittyvät erilaisiin päihteisiin. — Alaikäisten tupakoinnin lisäksi myös tupakan ja nuuskan kaupitteleminen on arkipäivää. Meidän tietoomme on tullut yläkouluikäisten huumeiden käyttöä asemalla, ja lähiaikoina nuoria on jouduttu viemään huumeiden käytön vuoksi sairaalahoitoon. Meidän ja lastensuojelun huoli on todella suuri, erityisnuorisotyöntekijä Harri Liekola kertoo. Liekolan mukaan havaintoja on kannabiksen, Subutexin ja rauhoittavien lääkkeiden käytöstä. Aseman vessasta on löytynyt huumeruiskuja, kertoo puolestaan Teuvo Punavaara. Liekola, Kapiainen ja Punavaara peräänkuuluttavat vanhempien vastuuta omista nuoristaan. — Osa vanhemmista eivät selvästikään ole perillä siitä, missä tai miten heidän nuorensa aikaa viettää. Jos nuori kertoo lähtevänsä kavereiden kanssa assalle, niin olisi hyvä, että vanhemmat kävisivät vähän katselemassa paikkoja, että mitä siellä oikein tapahtuu, Kapiainen sanoo. Lisää aiheesta perjantain Kouvolan Sanomissa ja mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

