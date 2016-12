Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elokuva-arvio: Isä ja vävypoika törttöilevät Nedin (Bryan Cranston) tytär on rakastunut internet-miljonääriin Laird Mayhewiin (James Franco), joka tykkää laukoa törkeyksiä ja puhua seksielämästä hyvin avoimesti. Kahta eri sukupolvea ja ajatusmaailmaa edustavat miehet ajautuvat törmäyskurssille. Komedia lypsää paljon irtovitsejä tutusta ideastaan. Mitä kireämmäksi välit käyvät sitä suuremmiksi vitsit muuttuvat. Harvoin epäonnistuva Cranston on puuduksissa, ja Franco tarjoilee vain jyrkkiä ääripäitä. Tytärtä näyttelevä Zoey Deutch on unohdettava, ja komedia-ammattilainen Megan Mullally saa vähän tilaisuuksia terästää vitsejä. Hukattuja tilaisuuksia on liikaa. Tekijät aloittavat tekemällä pilaa vanhentuvasta pukumies-arkkityypistä ja nuorista teknologiabuumin rokkari-miljonääreistä. Kulttuurierojen sijaan energia varataan passiivisagressiviselle nokittelulle, joka myrkyttää kepeää tunnelmaa. Helppojen ja ennalta-arvattavien ratkaisujen sentimentaalisuus ei auta tilannetta. | Timo Alho Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/23/Elokuva-arvio%3A%20Is%C3%A4%20ja%20v%C3%A4vypoika%20t%C3%B6rtt%C3%B6ilev%C3%A4t/2016221695139/4