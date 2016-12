Uutinen

Kouvolan Sanomat: KHS:n Mona-Liisa Nousiainen Valkealan kansallisten vetonaula Kouvolan Hiihtoseuran Mona-Liisa Nousiainen palaa kilpaladulle pienen paussin jälkeen maanantaina Valkealan urheilukeskuksessa järjestettävissä kansallisissa maastohiihtokisoissa. Nousiainen on naisten viiden kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailun ykkössuosikki ja kisojen kovin vetonaula.Valkealassa on paiskittu töitä ladun kanssa hartiavoimin lauhan sään takia.— Kisat järjestetään. Siitä ei ole epäilystäkään. Meillä on maanantaiksi 3,5 kilometrin mittainen lenkki valmiina, Valkealan Kajon puuhamies Veli Koski ilmoitti.Kosken mukaan baana viimeistellään kilpailukuntoon perjantai-iltana. Lauantaina talkoomiehet viettävät joulua, mutta palaavat sitten joulupäivänä viimeistelemään homman pakettiin.— Kilpailuihin on ilmoittautunut kaikkiaan 257 hiihtäjää. Voimme olla määrään tyytyväisiä, Koski sanoi.Kosken puhelin on soinut loppuviikon aikana runsaasti, kun hiihtäjät ovat varmistelleet ladun kuntoa.— Ei täällä periksi anneta. Hiihtäjät arvostavat sitä, että Valkealassa voidaan pitää tapanina kilpailut.Kyseessä ovatkin ainoat kansalliset kisat Etelä-Suomessa tapaninpäivänä. Valkealan lisäksi tapanina hiihdetään Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärvellä, Vuokatissa ja Rovaniemellä. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

