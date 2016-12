Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keisan pointit KooKoon syyskaudesta: Leland Irving iso tekijä voittoputkessa Kouvolan Sanomien jääkiekkoasiantuntija Timo Keppo niputtaa KooKoon syyskauden. Tässä Keisan pointit Kouvolan kiekkosyksystä: — Petri Mattilan aikakaudella KooKoo roikkui otteluissa mukana ylivoimapelinsä ansiosta ja napsi muutamia voittoja. Muutos avauspeliin auttoi, mutta tulokset eivät parantuneet. Mattila joutui syntipukiksi ja kärsijäksi, vaikka vastuussa oli koko valmennusryhmä. — Maalivahtiosastolla on sattunut ja tapahtunut. Juha Järvenpään vakava loukkaantuminen harjoituspelissä sotki pakkaa, eikä paikkaaja Niklas Treutle vakuuttanut missään vaiheessa. Nyt Leland Irving on yksi suurimmista tekijöistä siihen, että KooKoo paahtaa voittoputkessa. — Puolustaja Robin Jacobsson on pelannut hyvää kautta ja parantanut esitystään koko ajan. Hyökkäyksessä Anrei Hakulinen on saanut viimein onnistumisia, Juha-Pekka Haataja on pelannut tasaisen hyvin ja Josh Green on petrannut. KooKoo kaipaisi yhtä sentteriä. — Tuomas Tuokkola on vapauttanut KooKoon pelaamista. Avauspeli ja karvauspeli ovat aktiivisempaa kuin kauden alussa. Tuokkola oli vaikeaan tilanteeseen ajauduttaessa hyvä valinta uudeksi päävalmentajaksi. — KooKoon viiden voiton putki ja 15 pisteen saalis on aivan huikea suoritus. Ennen tätä joukkue kairasi 27 ottelusta vain neljä kolmen pisteen voittoa! Lue koko uutinen:

