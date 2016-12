Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan asema on myös poliisien seurannassa Nuorison kokoontumispaikaksi muodostunut Kouvolan rautatieasema on ollut tänä syksynä poliisin erityisessä seurannassa. Viimeisen puolentoista kuukauden aikana poliisin partio on käynyt paikalla säännöllisesti päivittäin, ja tarpeen mukaan poliisit ovat myös jalkautuneet. Järjestyshäiriöiden vuoksi poliisi on pyydetty paikalle 12 kertaa. — Mitään ihmeellistä poliisi ei ole asemalla havainnut. Nuorison määrä asemalla on ehkä jopa vähentynyt syksyn mittaan. Kun paljon nuorisoa kokoontuu yhteen paikkaan, siitä seuraa aina jotain, komisario Timo Kuokkanen sanoo. Asemalta tehdyt rikosilmoitukset ovat olleet näpistyksiä tai vahingontekoja. Rikoksia asemalla on ylipäätään tehty vähän, ja yhtään huumerikosta sieltä ei tältä syksyltä ole kirjattu, Kuokkanen kertoo. — Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, etteikö huumeita saattaisi siellä liikkua. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/23/Kouvolan%20asema%20on%20my%C3%B6s%20poliisien%20seurannassa/2016221695197/4