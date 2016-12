Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan terveysjohtaja: Valinnanvapaus on hyvä, mutta haastava uudistus Sote-uudistuksen tuoma valinnanvapaus on Kouvolan terveysjohtajan Kari Kristerin mielestä hyvä asia. Tosin hän näkee uudistuksen käytännön toteutuksessa vielä paljon avoimia kysymyksiä. Hänen mielestään se, että terveydenhuollon peruspalvelut vahvistuvat valinnanvapauden ansiosta ja hoitoon pääsy helpottuu, ovat hyviä asioita. — Tämä on ollut tavoitteena jo pitkään. Kristerin mukaan nykyinen terveyskeskusmalli ei ole toiminut hyvin, koska ei ole ollut tekijöitä eikä rahaa. Hän toivoo, että sote-uudistus säästää kalliissa päivystyspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa, jotta perusterveydenhuollolle jää enemmän resursseja. Terveyskeskuksen muuttuminen sote-keskukseksi ei ole Kristerin mielestä niin iso muutos, sillä jo nykyisissä terveyskeskuksissa on joitakin sosiaalipalveluja. Kristerin mielestä saumaton hoitoketju on taattava kaikissa vaihtoehdoissa. Haasteena hän näkee myös sen, miten ihmisille saadaan tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. — Palveluseteleiden ulottaminen myös erikoissairaanhoitoon on hyvä, jos siten saadaan yksityisten palvelutuottajien kapasiteetti hyödynnettyä. Joka tapauksessa muutos on iso ja haasteita on edessä paljon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/23/Kouvolan%20terveysjohtaja%3A%20Valinnanvapaus%20on%20hyv%C3%A4%2C%20mutta%20haastava%20uudistus/2016221695219/4