Kouvolan Sanomat: Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjät tasaveroiseen asemaan — jatkossa kaupunki maksaa korvausta myös itselleen Kouvolan kaupunki piti torstaina infotilaisuuden pitkäaikaistyöttömille suunnatusta kuntouttavasta työtoiminnasta. Pääviesti oli se, että jatkossa järjestäjät ovat samalla viivalla. Kaikille maksetaan korvausta 10,09 euroa kuntoutuspäivää kohden. — Haluamme, että sopimuskumppanit ovat tasaveroisessa asemassa. Mukana on pieniä ja suuria toimijoita, mutta meidän tietääksemme yhden toiminta ei ole sen arvokkaampaa kuin toisen, sanoo työllistämisen edistämisen palveluvastaava Niina Holm-Richardson. Aiemmin kaupunki maksoi Parik-säätiölle yhdestä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvasta 46,61 euroa per työtoimintapäivä. Järjestely perustui säätiön ja kaupungin väliseen kumppanuussopimukseen. Korvaus oli kiinteä summa, joka ei riippunut työtoimintaan osallistuvien määrästä. Keväällä 2016 kaupunginhallitus päätti purkaa kumppanuussopimuksen, koska sen todettiin olevan hankintalain vastainen. Kaupunki ei ole ennen maksanut korvauksia toimintaa järjestäville julkisyhteisöille eli Kouvolan seurakuntayhtymälle, kaupungin omille hallintokunnille tai sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle Carealle. Myöskään A-klinikkasäätiö tai Ankkapurhan kulttuurisäätiö eivät ole saaneet korvausta. Ensi vuonna 10,09 euron korvaus laajennetaan maksettavaksi myös kyseisille toimijoille. Holm-Richardsonin mukaan kaupungin kuntouttavaan työtoimintaan käyttämä määräraha pysyy kaikkiaan suunnilleen samana kuluvaan vuoteen verrattuna. — Kaupungin omat hallintokunnat joutuvat ohjaamaan ja perehdyttämään asiakkaita siinä missä muutkin palveluntarjoajat. Tässäkin halutaan, että toimijat ovat samalla viivalla. Miksi sitten julkisyhteisöt ovat tähän asti ottaneet kuntoutettavia hoteisiinsa ilman korvausta? — Kaupungin toiminnasta ei ole maksettu korvausta, koska tehtävä on katsottu kunnan velvollisuudeksi. Muiden toimijoiden kanssa on neuvoteltu erikseen ja todettu, että he saavat rahoituksen jotain toista kautta, sanoo kuntouttavan työtoiminnan johtaja Pertti Rinkinen. Hänen mukaansa yhdistyksille korvaus on ollut toiminnan elinehto, koska työtoiminnan ohjaus vaatii palkattua henkilökuntaa. Pitkäaikaistyöttömien kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolaissa määritelty, kuntien vastuulla oleva palvelu. Kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa itse tai sopia sen järjestämisestä kuntayhtymien, yhdistysten ja säätiöiden kanssa. Yritykseltä toimintaa ei saa ostaa. Tehtävät ovat usein tukityötä. Kouvolan kaupungin työtoiminnan asiakkaat auttavat esimerkiksi keittiötöissä, kiinteistönhuollossa ja päiväkodeissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/23/Kuntouttavan%20ty%C3%B6toiminnan%20j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4t%20tasaveroiseen%20asemaan%20%E2%80%94%20jatkossa%20kaupunki%20maksaa%20korvausta%20my%C3%B6s%20itselleen/2016221694895/4