Uutinen

Kouvolan Sanomat: Löylyyn kuin kirkkoon — Valkealatalon rantasauna lämpenee myös jouluaattona 1990-luvun loppupuolella Tuija Puustinen ja Pertti Hyppänen saivat kuningasidean. Molemmat kuuluivat tuohon aikaan Valkealatalon henkilökuntaan, ja he olivat panneet merkille, miten suosittu kohde monitoimitalon avantosauna oli. Puustinen ja Hyppänen päättivät toteuttaa avantouimareille ennakkokyselyn: kiinnostaisiko näitä tulla saunomaan jouluaattona, jos sellainen mahdollisuus tarjoutuisi? — Kun järjestimme aattosaunan ensimmäistä kertaa, sinne tuli nelisenkymmentä ihmistä. Seuraavana vuonna kävijöitä oli jo lähes sata. Sittemmin aattosaunojia on ollut vuosittain 70—80 henkeä, Puustinen kertoo. Hän sanoo erään vakiokävijän vertaavan Valkealan aattosaunaa joulukirkkoon. Saunassa voi porukalla rauhoittua. — Yhteisöllinen tunnelma näyttelee aika suurta osaa. Siellä on mukava puheensorina. Kaikilla ei ole omaa saunaa, jossa kylpeä jouluna. Puustisen mukaan aattosauna on iso juttu etenkin aktiivisille avantouimareille, joista moni haluaa tuttuun rantasaunaan päivittäin. Hän korostaa, että aattosaunaan saa tulla, vaikka avantoon ei menisikään. Porukassa on myös kaiken ikäistä väkeä. — Siellä käy ihan perhekuntia. Jotkut lapset ovat käyneet Valkealatalon aattosaunassa aivan pienestä pitäen. Aattosaunojia saattavat löylyyn jouluvalaistus ja joulumusiikki. Järjestelyistä vastaa tätä nykyä Likolammen talviuimarit ry, johon Puustinenkin kuuluu. — Oman joulunviettoni alkaa juuri siitä saunasta. Sieltä lähden kotiin Kuusankoskelle, syön hyvin ja nautin rauhallisesta tunnelmasta rakkaan puolisoni kanssa. Valkealatalon rantasaunan aattosauna (Toikkalantie 5) 24.12. kello 7.30—10. Maksullinen. Ulkotulet ohjaavat oikeaan suuntaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/23/L%C3%B6ylyyn%20kuin%20kirkkoon%20%E2%80%94%20Valkealatalon%20rantasauna%20l%C3%A4mpenee%20my%C3%B6s%20jouluaattona/2016221693828/4