Kouvolan Sanomat: Taikuri Markku Purho varoittaa: kinkut pitää ostaa ajoissa tänä jouluna Kouvolalainen taikuri Markku Purho kertoo jouluvitsin: — Sain anopilta joululahjaksi viime vuonna kaksi solmiota. Kun anoppi tuli meille vappuna kylään, niin solmin toisen solmioista kaulaani. Anoppi totesi ykskantaan: Jahas, se toinen ei sitten kelvannutkaan. Ja toinen perään: — Vaimo toivoo sellaista joululahjaa, joka kiihtyy nollasta sataan alle kymmenessä sekunnissa. Lahjapaketissa on uusi vaaka. Veikkaan että meillä on rauhallinen joulu. Purho julkaisi joulun alla ensimmäisen vitsikirjansa. 260-sivuisessa Vitsimestarin vitsikirjassa on lähinnä vitsejä, joita Purho on onnistuneesti viljellyt taikurikeikoillaan. Meriittejä vitsien saralta löytyy muutenkin. Purho voitti vitsikerronnan suomenmestaruuden Laitilan munamarkkinoilla vuosina 1995 ja 1996. Lapsille Purho ei vitsikirjaansa lahjaksi ostaisi. Hän kuvailee teostaan aikuisten vitsikirjaksi. Readme -kustantamon kirjan ensipainos on 2000—3000 kappaletta. Kirja myytiin jo loppuun Kirjasavisesta ja Suomalaisesta kirjakaupasta, mutta jouluksi on tulossa lisää kirjoja. Ja lopuksi, ei kahta ilman kolmatta. Purho muistuttaa jokavuotisesta ongelmasta, joka aina yllättää jonkun: — Joulukinkut kannattaa ostaa ajoissa, sillä ne loppuvat kesken tänä jouluna. Pääministeri Sipilä nimittäin kertoi uutisissa, että hän on henkilökohtaisesti pitänyt siitä huolen, että nyt tässä maassa porsaanreiät on lukittu. Lue koko uutinen:

