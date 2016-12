Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yli 50-vuotinen ura polkupyörien parissa päättyy ensi viikolla Kouvolalaisen Pertti Sydänmaanlakan polkupyöräkorjaamo Kaunisnurmella on monille tuttu paikka. Sydänmaalakka on korjannut polkupyöriä 110 neliön kellaritilassa vuodesta 1988. Sitä ennen hän piti korjaamoa Kotkankallionkadulla. Alkujaan korjaamo oli Sydänmaanlakan veljen yritys. Sydänmaanlakka tuli töihin suoraan oppivelvollisuuden loputtua vuonna 1965. Ensi keväänä hänelle olisi tullut täyteen jo 52 vuotta polkupyörien ja mopojen parissa. — Muuttaessani Kaunisnurmelle jätin valikoimasta pois moottoripyörät ja moottorisahat, Sydänmaanlakka sanoo. 66-vuotias yrittäjä jäi eläkkeelle jo reilut kolme vuotta sitten. Yrityksestä hän luopuu vuoden loppuun mennessä, mutta valot palavat konttorilla vielä irtisanomiskuukauden ajan tammikuussa. Sydänmaalakka toivoo löytävänsä jatkan yritykselleen. Yksi oli jo tulossa, mutta joutui perumaan. — Tästä saisi yrityksen, jolla on jo valmiiksi asiakaskunta. Oma toiveeni olisi päästä pisteeseen, jossa vain luovutan avaimet uudelle kaverille, eikä minun tarvitse viedä pyöriä tai työkaluja mukanani. Tieto pyöräkorjaamon sulkemisesta on herättänyt asiakkaissa lähinnä epäuskoisia reaktioita. Monien reaktio on ollut, ettei korjaamoa voi sulkea. Tammikuussa yrittäjä keskittyy eläkepäivistä nauttimiseen. — Oma rouvani jäi eläkkeelle marraskuussa. Ehkä alan kalastamaan. Pidän myös lenkkeilystä. Polkupyöriä en enää kuitenkaan korjaa. Lue koko uutinen:

