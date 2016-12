Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hanna Peräkylä vei pikkutyttönä metsän elämille pulkalla ruokaa Tekstiilitaiteilija Hanna Peräkylälle joulu on ”eräänlainen yhteenveto koko vuodesta”. — Olen tottunut viettämään sen perinteisesti ja sukukeskeisesti. Silloinkin, kun olen ollut maailmalla, olen halunnut palata aina jouluksi kotiin. Yksi lapsuuden jouluperinne on jäänyt erityisesti mieleen. — Meillä oli tapana viedä pulkalla metsän eläimille ruokaa yhdessä sisarusteni ja Savon-serkkuni kanssa. Mamma oli pakannut mukaan kaikkea kääretortusta lähtien. Metsään jäi aina iso kasa safkaa, Peräkylä kertoo. Peräkylä on kolmikuisen Inkerin äiti. Hän asuu puolisonsa Markku Metson kanssa Voikkaan Sikomäessä. Peräkylä, ohjaaja Eero Hasu ja laulaja Helena Berg kertovat jouluperinteistään jouluaaton lehdessä. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Hanna%20Per%C3%A4kyl%C3%A4%20vei%20pikkutytt%C3%B6n%C3%A4%20mets%C3%A4n%20el%C3%A4mille%20pulkalla%20ruokaa%20/2016221698705/4