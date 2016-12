Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ison talon täyttää touhu ja tohina Eihän me nyt minnekään Iittiin muuteta, Katariina ja Veli-Pekka Martikainen sanoivat kahdeksan vuotta sitten. Toisin kävi. Rivitalossa Orimattilassa asunut perhe etsi isompaa kotia. Auton nokka kääntyi sattumalta eräänä talvisena iltana Iitin Sääskjärvellä myynnissä olleen Kujalan tilan pihaan. — Pihalla oli niin hiljaista, että se sattui korviin, kertoo Katariina Martikainen. Talo vastasi kaikin puolin perheen haaveita. He halusivat paljon lapsia ja kotieläimiä. Kaupat syntyivät nopeasti. Päärakennuksessa oli niin paljon huoneita, että tuolloin vielä nelihenkiselle Martikaisen perheelle tuotti alkuun päänvaivaa keksiä niille kaikille käyttöä. Enää tila ei ole ongelma. Vuosien mittaan perhe on kasvanut kahdeksanhenkiseksi. Nykyinen Kujalan tila ei ole aina ollut hulppean kokoinen koti. Alkujaan Korpi-niminen tila oli legendaarisen puuseppä Valto Tuomisen kotipaikka. Perhe asui pienessä mökissä, jossa on nykyisin Martikaisten savusauna. Mökin viereen rakennettiin nykyinen päärakennus 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Sääskjärveläisen tarinan mukaan puuseppä Tuominen aloitti tyhjästä. Hän osti motin koivuja ja veisti ne kauhoiksi. Myytyään kauhat, hän osti seuraavan satsin koivua. Puuseppä teki päärakennuksen verstaassa kauhoja ja muita puutöitä niin kauan, kunnes päätti laajentaa yritystään Sääskjärven koulun viereen. Ikkunoiden ja ovien valmistukseen keskittynyt Tuomisen puusepänliike toimi kylällä vuosikymmenet. Myöhemmin päärakennuksen verstaasta tuli kuvanveistäjä Osmi Nyströmin ateljee. Kolme vuotta sitten kuollut Nyström tunnetaan pronssiveistoksistaan. Ennen Martikaisia talossa asunut lapsiperhe muutti ateljeetilat asumiskäyttöön. Martikaiset ovat tehneet kodista omanlaisensa vähäisillä muutoksilla. Seinäpinnat ja värisävyt ovat vaihtuneet vuosien varrella heidän näköisikseen. Kodissa on paljon vanhempien suvuista tulleita ja huutokaupoista hankittuja vanhoja huonekaluja. Unelmien kodissa on toteutunut suurperheen lisäksi vanhempien toinenkin haave. Heti muuton jälkeen Martikaiset hankkivat kanoja. Metsälaitumella laiduntaa kymmenpäinen suomenlammaskarja. Veli-Pekka Martikainen kasvattaa mehiläisiä. Mehiläispesiä on kodin vieressä ja muualla eteläisessä Iitissä yhteensä 20. Hunajaa Martikaiset kauppaavat tapahtumissa ja toreilla. Lapset ovat erityisen innokkaita torimyyjiä. Mehiläisiä Martikaiset työllistävät hunajantuotannon lisäksi pölyttäjinä Rutin mansikkatilalla Hiisiössä. Laatuinsinöörinä Lahdessa työskentelevä Veli-Pekka Martikainen kertoo yhdeksi syyksi maatilan ostoon kiinnostuksensa metsästykseen. Miina-koira ja lapset mukanaan hän käy jänisjahdeissa. Hirvimetsälle hänen aikansa ei riitä, mutta pienriistan metsästykseen on mahdollista ottaa myös lapsia mukaan. — Yleensä istumme tulilla. Saalis on sivuseikka. Joululeivonnaisia Martikaisilla on tehty hyvissä ajoin ennen joulua. Koti on puettu jouluasuun valoilla ja koristeilla. Äidin hääriessä keittiössä isommat lapset viihdyttävät perheen pienintä. Hän sanoo, että monilapsisen perheen etu on juuri se, että yksin ei yleensä tarvitse tehdä mitään. — Jos haluaa tehdä jotakin yksin, hoitoapua löytyy pienimmille. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

