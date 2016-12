Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulupukki vesihiihtää Kymijoessa tänään kello 11 Kymijoella Kuusankosken sillan tuntumassa voi tänään kello 11 nähdä poikkeuksellisen vesihiihtäjä: Joulupukin. Pukin puvun alla on kuusankoskelainen Timo Siljander, jolla on tapana järjestää kaveriporukkansa kanssa liikunnallisia tempauksia. — Viime jouluna käytiin moottoripyöräilemässä 50 kilometrin matka Jaalassa ja Verlassa. Kun säät nytkin mahdollistavat kesäiset harrastukset, päätimme, että tänä vuonna veneillään. Eräs Siljanderin kavereista harrastaa maratonjuoksua ja on monena jouluna juossut Joulupukin asussa. Tänä vuonna hän on flunssassa, joten Siljander päätti korvata juoksevan pukin vesihiihtävällä pukilla. Hän ei ole aiemmin asettunut vesisuksille tähän aikaan vuodesta, mutta punanutun alla on asianmukaiset varusteet. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Joulupukki%20vesihiiht%C3%A4%C3%A4%20Kymijoessa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20kello%2011/20162008/4