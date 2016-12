Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lamminmäki toivoo poliitikkojen tukevan uutta kaupunginjohtajaa — ”Yksinäistä on ollut” Millaista on olla kaupunginjohtaja? — Aika yksinäistä, vaikka koko ajan on ihmisten kanssa tekemisissä, Kuntaliittoon vuodenvaihteessa siirtyvä Lauri Lamminmäki vastaa. Hänen mielestään Kouvolassa olisi tärkeä miettiä, miten kaupunginjohtajaa voitaisiin tukea ammatillisesti työssään. Uutta kaupunginjohtajaa Lamminmäki ei halua neuvoa. Mutta poliitikoille hänellä on toivomus. — Päättäjien kannattaa määritellä uudelle kaupunginjohtajalle selkeät tavoitteet, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään. Hänelle pitää antaa tuki viedä asioita eteenpäin. Päättäjien ei pidä sählätä kentällä. Sähläyksellä Lamminmäki viittaa siihen, että hänen mielestään viranhaltijavalmistelun ja poliittisen päätöksenteon roolit ovat Kouvolassa välillä sekaisin: ”Osalla on kova hinku osallistua operatiiviseen valmisteluun”. — Olipa kysymys sote- tai energia-asioista, nämä poliitikot kiertävät kyliä neuvottelemassa ilman että kaupunki on määritellyt tavoitteet. Aika usein törmää tilanteeseen, jossa virkamiesjohto ei tiedä, mitä poliittiset päätöksentekijät valmistelupuolella touhuavat. Lamminmäki ymmärtää, että vanhoissa kunnissa totuttiin tällaiseen toimintaan. — Se ei kuitenkaan pelitä nykymaailmassa ja tämän kokoisessa organisaatiossa. Jos valmistelijoiden ja päättäjien roolit ovat sekaisin, kaupungin toiminta on Lamminmäen mielestä tehotonta ja tavoitteista syntyy epävarma kuva. — Emmehän voi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnassa saada omaa tahtoamme eteenpäin, jos omat rivit ovat sekaisin. Jotta kaupungin tahtoa voi perustella muille, omien rivien pitää olla suorassa. Poliitikoista Lamminmäki kehuu vuolaasti entistä valtuuston puheenjohtajaa ja kansanedustajaa Valto Koskea (sd.). — Hän on arvojohtaja. Valtolla on vahva sosiaalinen näkemys asioihin sekä halu ja kyky uudistaa kaupunkia. Hän toimi aina Kouvolan hyväksi, eikä tavoitellut omaa etuaan. Sellaisia johtajia kaupunkiin tarvittaisiin enemmänkin. Lamminmäki toivoo ensi kevään kuntavaalien nuorentavan valtuustoa. — Kunnalliseen päätöksentekoon tarvitaan uusia, nuoria voimia. Näin Kouvolassa voitaisiin katsoa tulevaisuuteen eikä puolustettaisi mennyttä aikaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Lamminm%C3%A4ki%20toivoo%20poliitikkojen%20tukevan%20uutta%20kaupunginjohtajaa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DYksin%C3%A4ist%C3%A4%20on%20ollut%E2%80%9D/2016221684201/4