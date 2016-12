Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lauri Lamminmäkeä kysyttiin Kuntaliittoon — tehtävä ei julkisessa haussa Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, 61, siirtyy tammikuun alussa Kuntaliittoon yhteysjohtajaksi. Toimenkuva on Kuntaliitossa uusi, eikä paikka ollut julkisesti haussa. — Kiinnostustani tehtävään kysyttiin. Oli helppo löytää asiasta yhteisymmärrys. Ajattelin, että onpa vielä mahdollista tehdä jotain uutta. Kyse on asiantuntijatyöstä, minkä Lamminmäki kokee itselleen läheiseksi. Yhteysjohtaja tukee kuntia sote- ja maakuntauudistuksessa. Hän myös vastaa erityisesti suurimpien kaupunkien, myös Kouvolan, asiakkuuksista Kuntaliitossa. — Olen enemmän asiajohtaja, jolla ei ole poliittisia sitoumuksia. Henkilöiden johtaminen ei ehkä ole parhaimpia vahvuuksiani, mutta ei toki heikkouskaan. Lamminmäki ehti toimia kahdeksan vuoden ja viiden kuukauden aikana Kuusankosken kaupunginjohtajana, kuntaliitoksen muutosjohtajana ja Kouvolan kaupunginjohtajana vuodesta 2009. Jos jotain olisi vuosien varrella pitänyt tehdä toisin, Lamminmäen mielestä olisi pitänyt löytää uusia keinoja poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun väliseen keskusteluyhteyteen. — Olisin myös toivonut, että minulla olisi ollut enemmän aikaa kiertää työpaikkoja ja olla läsnä tekemisen arjessa. Tämän kokoisessa organisaatiossa johtamisen ja arjen työn välille tulee helposti etäisyyttä. Siinä olen aina kokenut vähän riittämättömyyttä. Talon sisällä on Lamminmäen mielestä hyvä henki. — Työtyytyväisyyteen viittaavat arviot kertovat tästä. Yhdessä tekemisen henki on hyvä. Toki poikkeuksiakin on niin kuin kaikissa organisaatioissa. Ihmiset ovat sitoutuneita työhönsä ja kaupungin kehittämiseen. Lamminmäki iloitsee siitä, että kaupungin henkilöstö on jaksanut monet muutokset. — On ollut tosi kovia aikoja. Monet yt:t, lomautukset ja irtisanomisia. Silti kertaakaan ei ole oltu henkilöstöjärjestöjen kanssa sukset ristissä. Tämä on kuntakentässä aika ainutlaatuista. Kiitos kuuluu tietysti järjestöille itselleen sekä koko henkilöstölle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Lauri%20Lamminm%C3%A4ke%C3%A4%20kysyttiin%20Kuntaliittoon%20%E2%80%94%20teht%C3%A4v%C3%A4%20ei%20julkisessa%20haussa/2016221684200/4