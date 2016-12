Uutinen

Kouvolan Sanomat: Näppäimistö kutsuu — käynnissä lukuisia kirjoituskilpailuja Joulunpyhinä on kätevästi aikaa kirjoittaa vaikka novelli. Esimerkiksi Kouvolan Dekkaripäivien kirjoituskilpailu jatkuu vuoden loppuun saakka. Tekstin tulee olla sadasta sanasta koostuva rikosaiheinen novelli eli raapale. Kilpailutyöt tulee toimittaa nimimerkillä, kahtena kappaleena 31. joulukuuta 2016 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunginkirjasto, PL 33, 45101 Kouvola. Lisää kuoreen merkintä Kirjoituskilpailu ja oheen toinen suljettu kuori, jossa ovat kirjoittajan yhteystiedot. Tulokset julkistetaan ja parhaat palkitaan Kouvolan Dekkaripäivillä ensi kesänä. Myös Varkaudessa järjestettävä Dekkarit-festivaali on avannut kirjoituskilpailun, joka etsii dekkariaiheisia novelleja. Aikaa on 31. maaliskuuta 2017 saakka. Tekstin pituus saa olla 3—5 liuskaa. Lisätietoa löytyy verkkosivuilta brott.fi/kirjoituskilpailu. Lounais-Suomen Kirjailijat puolestaan järjestää kaikille avoimen Kaarlo Isotalo -novellikilpailun, joka hakee uutta työväenkirjallisuutta. Järjestäjät toivovat, että teemaa käsitellään avarakatseisesti ja työväenkirjallisuuden lajityyppiä uudistamalla. Tekstit yhteystietoineen tulee lähettää 31. maaliskuuta 2017 mennessä joko sähköisenä versiona osoitteeseen lounaissuomenkirjailijat@gmail.com tai paperiversiona osoitteeseen Harri Kumpulainen, PL 275, 20101 Turku. Parhaat novellit julkaistaan uuden työväenkirjallisuuden antologiana kirjailija Kaarlo Isotalon 100-vuotisjuhlavuoden alussa tammikuussa 2018. Lue koko uutinen:

