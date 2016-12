Uutinen

Kouvolan Sanomat: Padasjoen porsaat kasvatetaan Luumäellä, teurastetaan Iitissä ja myydään kauppoihin Kouvolassa Sian tie kinkuksi kouvolalaiseen joulupöytään voi olla monivaiheinen. Luumäkeläinen siankasvattaja Janne Toikka oli aiemmin HK Scanin sopimustuottaja. Hän osti porsaat Sicakon sikalasta Parikkalasta ja myi ne HK Scanille teurastettaviksi. Kun Sikacon emakkosikala lopetti syksyllä toimintansa HK Scanin purettua sen kanssa sopimuksensa, muuttuivat myös Toikan kuviot. Toikka osti kouvolalaisen Kymen lihatukun. Hänen tuottamansa noin tuhat joulukinkkua löytävät syöjänsä nyt sen kautta. — Oman tuotannon lisäksi ostamme jonkin verran lihaa Atrialta ja HK Scanilta, myös nautaa, Toikka kertoo. Kinkut ja muut ruhonosat tukku myy ravintoloille ja S- ja K-ryhmän kauppoihin. Luumäen Junttolassa sijaitsevan sikalan vuosittain tarvitsemat noin 10 000 porsasta Toikka ostaa Padasjoelta Hämeestä, HK Scanin sopimussikalasta. — Harmittaa Parikkalan sikalan loppuminen, mutta onneksi sain sopimuksen Padaspekonin kanssa. Sikojen viimeinen matka on ensimmäistä lyhyempi. Toikan siat teurastetaan Liha Remin teurastamossa Iitin Kausalassa. Toikka on tyytyväinen ratkaisuunsa, jolla hän saa tuottamalleen lihalle aiempaa korkeamman hinnan. Hänen tavoitteensa on saada tukku toimimaan sataprosenttisesti luumäkeläisen lihan pohjalla. — Siihen päästään, kun menekki kasvaa ja nimi tulee tunnetuksi, hän sanoo. Lähiteurastamoista on etsitty ratkaisua, kun siankasvatus on käynyt monelle tuottajalle kannattamattomaksi. Sianlihasta maksetaan Suomessa vain vähän enemmän kuin Tanskassa. — Tuottajahinta meillä on Euroopan alhaisimpia, lähes 40 senttiä kilolta matalampi kuin Ruotsissa. Italiassa tuottaja saa yli 40 senttiä kilolta enemmän kuin Suomessa, Suomen sikayrittäjien yhdistyksen toiminnanjohtaja Ari Berg kertoo. Lue koko uutinen:

