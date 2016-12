Uutinen

Kouvolan Sanomat: Surkeassa kunnossa olevan Enäjärvi-Saittaran tien remonttia odotettiin kymmeniä vuosia — vuonna 2018 alkaa tapahtua Kaipiaisista Sippolaan kulkeva Enäjärven ja Saittaran tie on ollut vuosikymmeniä erittäin huonossa kunnossa. Tiellä on paikoitellen jopa kymmenen sentin syvyisiä teräväreunaisia monttuja, joita autot väistelevät vastakkaiselle kaistalle. Paikalliset ovat oppineet tuntemaan tien vaaranpaikat, mutta vieraspaikkakuntalaisia sekä koulubusseja päätyy silloin tällöin ojaan. —Tien hoito on ollut helkkarin huonoa, sanoo paikallinen kuljetusyrittäjä Harri Aho. Seitsemän kilometrin pituinen osuus on mutkikas, mäkinen ja paikoitellen kapea. Tiellä kulkee henkilöautojen lisäksi raskasta kalustoa, turveautoja, traktoreita, lavetteja ja kivikuormassa olevia kuorma-autoja. —Talvella on tiedettävä mihin kohtaa bussipysäkkiä bussin voi pysäyttää. Jos pysäyttää samaan paikkaan kuin kesällä, niin pian huomaa liukuneensa jäiseltä tieltä ojaan, sanoo Enäjärven kyläyhdistyksen sihteeri Esko Sorsa. Kun Sorsa lähtee kesällä puimurillaan pellolle, ottaa hän mukaan auton, joka ajaa edellä. Tie on niin kapea, että puimurin kanssa ei ole turvallista lähteä yksin, jos sattuisi tulemaan auto vastaan. Enäjärvi-Saittaran alueen asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien on siedettävä huonokuntoista tietä vielä reilun vuoden päivät, mutta sen jälkeen on tulossa muutos. Liikennevirasto on myöntänyt maantien 375 sorapintaiselle osuudelle välille Enäjärvi-Saittara korjausvelkaohjelmasta 1,5 miljoonaa euroa. Tietöistä vastaava Kaakkois-Suomen Ely-keskus on jo käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen. Maaliskuussa valmistuvaa tiesuunnitelmaa pidetään nähtävillä netissä ja teknisessä virastossa kuukauden ajan huhtikuussa. Tämän jälkeen pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. Lopuksi tiesuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi Liikennevirastoon. Hankevastaava Vesa Savola Ely-keskuksesta kertoo, että samaan aikaan tehdään myös rakennussuunnittelua. —Tässä ei rakenneta uutta tietä, vaan tämä on tien rakenteen parantamishanke. Tässä vaiheessa tutkitaan eri vaihtoehtoja. Rakennussuunnitelma valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuonna 2018. Kyläyhdistyksen sihteeri Esko Sorsa on remonttiaikeisiin tyytyväinen. —Tien remonttia on odotettu vuosikymmeniä. Muistan isäni kertoneen, että ensimmäisiä uusia linjauksia tehtiin jo 1930-luvulla. Kun hankkeen suunnitelmia ja ratkaisuja esiteltiin viime viikolla Enäjärven koululla, oli paikalla reilut kolmisenkymmentä kyläläistä. Enäjärvi-Saittaran tien rakennetta on tutkittu erilaisilla mittauksilla. —Tien nykyinen kunto on todella huono, etenkin kelirikkoaikaan, toteaa hankevastaava Vesa Savola. Tietä on kunnostettu Enäjärven ja Sippolan päissä, mutta väliosuus on jäänyt tekemättä. Tieremontin aikana oiotaan mutkia ja mäkiä. Tien linjaus ei juurikaan muutu, mutta joitain oikaisuja tiehen tullaan tekemään. Myös tien pohjarakennetta parannetaan koko matkalta, jotta päällyste kestäisi pidempään. Joissain kohdissa riittää murskeen lisääminen ja muotoilu. Toisissa kohdin on tehtävä enemmän. Tien päällysteosuuden leveys korjaustöiden on valmistuttua 6,5 metriä. Se on tyypillinen leveys tämän luokan tielle, Savola sanoo. Tien varrelta poistetaan näköesteitä ja puustoa. Paikoitellen joudutaan louhimaan ja leikkaamaan tien pintaa alemmas, paikoin taas korottamaan rakennetta. Savolan mukaan 1,5 miljoonan euron on riitettävä. —Ongelmana tässä on se, että raha ei riitä täydellisiin ratkaisuihin, mutta kyllä tuolla summalla jo pystyy tekemään tiestä turvallisemman. Alueen asukkaita mietityttää tien viereen kesällä vedetyn valokuitukaapelin kohtalo. Hankevastaava Vesa Savola sanoo, että kaapelin sijainti katsotaan hyvissä ajoin ennen rakennustöiden alkamista kaapelinäytöissä. Kaapelin tarkka sijainti ei vielä ole tiedossa, mutta tietoja on pyydetty ja asia hoituu ajallaan. —Jos johtoja tai kaapeleita täytyy siirtää, niin silloin rakennetaan uusi kierto. Tämä on tienrakennus- ja korjaustöissä arkipäivää. Esimerkiksi Keltakankaan eritasoliittymän kohdalla menee tien alla kaapeleita ja johtoja ristiin rastiin, Savola vertaa. Kymijoen Kyläkuidun rakentama Saaramaa-Saittaran hankealueen valokuitukaapeli on jo lähes valmis. Asentamatta on Sippolasta Mänttärinmäelle sekä Karjalankulmalta kohti Aitomäkeä kulkeva osuus. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Surkeassa%20kunnossa%20olevan%20En%C3%A4j%C3%A4rvi-Saittaran%20tien%20remonttia%20odotettiin%20kymmeni%C3%A4%20vuosia%20%E2%80%94%20vuonna%202018%20alkaa%20tapahtua/2016221697432/4