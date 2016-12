Uutinen

Kouvolan Sanomat: Veturissa joulualet alkavat tapaninpäivänä — keskustan liikkeet avaavat pyhien jälkeen Kauppakeskus Veturi on vain joulupäivän kiinni, mutta esimerkiksi Citymarket on auki Kouvolassa myös joulupäivänä. — Olemme olleet pyhiä auki aukioloaikojen vapautumisen jälkeen. Uskon, että asiakaskuntamme olettaa ja odottaa meidän olevan joulupyhinäkin auki, sanoo Veturin markkinointipäällikkö Monica Kuusinen. Kuusinen odottaa tapaninpäivästä hyvää myyntipäivää. — Uskon, että moni asiakas lähtee ostoksille tapaninpäivänä, koska se on monelle vapaapäivä. Myös välipäivät joulun ja uudenvuoden välillä ovat usein vilkkaita. Kouvolan keskustassa Kauppakeskus Manski on suljettu jouluaatosta tapaninpäivään. — Kauppakeskuksen kiinniolo johtuu myymälöiden toiveesta, sanoo Simo Sipari kauppakeskuksen kaupallinen johtaja. Kauppakeskus Hansassa on joulun pyhinä auki S-market jouluaattona puolille päivin. Lisäksi Hansa-apteekki päivystää jouluviikonlopun. Joulupäivän kauppakeskus on kiinni apteekkia lukuunottamatta. Tapaninpäivä S-market on auki sunnuntain aukioloaikojen mukaan. — Kauppakeskus on ollut aiemmin joulunpyhät kiinni, joten se on tänäkin vuonna, kauppakeskuksen hallituksen puheenjohtaja Kai Rauhamäki kertoo. Vaateliike H&M on keskustassa kiinni jouluaatosta tapaninpäivään, mutta Veturin liike on auki jouluaattona ja tapaninpäivänä. — Monet myymälöistämme sijaitsevat kauppakeskuksissa, ja usein noudatamme näissä tapauksissa kauppakeskuksen aukioloja, H&M:n tiedottaja Tiina Miettinen sanoo. Kouvolan Sokos on auki jouluaattona puoleen päivään asti. Loput pyhät liike on kiinni. — Olemme perinteisesti olleet joulupäivän ja tapaninpäivän kiinni. Työntekijät saavat viettää joulun rauhassa. Liikkeemme ei ole kauppakeskuksessa, joten meillä ei ole sen suhteen paineita olla auki, Kouvolan Sokoksen myymäläpäällikkö Sirke Hyttinen sanoo. Lue koko uutinen:

