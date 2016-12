Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Anjalassa sateisin helmikuu Anjalassa tehtiin helmikuussa mittaushistoriaa. Taajama sai nimiinsä ykköspaikan, kun vertaillaan helmikuun sademääriä. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 29.2.2016. Anjalassa sateisin helmikuu Mittaushistorian sateisin helmikuu kirjataan nyt Anjalaan. Anjalan mittausasemalla satoi helmikuussa pyöristetysti 132 millimetriä vettä. Tarkka sademäärä on 131,7 millimetriä. Lukemassa on mukana helmikuussa satanut vesi ja lumi vedeksi muutettuna. — Ennätys on mennyt rikki, päivystävä meteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitokselta vahvisti sunnuntaina. Ennätys rikottiin varhain sunnuntaiaamuna. Eilen näytti todennäköiseltä, että ennätys jää 132 millimetriin. Maanantaiksi Anjalaan ei ole luvassa lumisateita. Sään odotetaan poutaantuvan. Edellinen ennätys, 131 millimetriä, mitattiin Tammisaaren Tenholassa vuonna 1990. Tenholan lukemaa tältä talvelta ei ole saatavilla, sillä kyseinen mittausasema on lopetettu. Solinin mukaan nykyinen sademäärän mittaus on alkanut 1960-luvulla. Vanhimmat voimassa olevat sade-ennätykset ovat 1930-luvulta. Suomen kaikkien aikojen sade-ennätys on heinäkuulta 1934, jolloin Laukaan Pellosniemessä satoi 302 milliä vettä. Solinin mukaan Anjalan mittausaseman ylle sattui helmikuussa useampi sadealue, joista satoi lunta pidempään. Lisäksi rannikon läheisyys lisäsi sateiden voimakkuutta. Helmikuu on ollut poikkeuksellisen sateinen maan etelä- ja keskiosissa. Sademäärät ovat olleet huomattavasti keskimääräistä suurempia. Lue koko uutinen:

