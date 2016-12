Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Johdot yhteen ja säpsähdys Kouvolalaisen projektipäällikön Mika Lammin ajatuksesta voi syntyä logistiikan vallankumous. Helmikuun lopussa hän puhui ideastaan Las Vegasissa. Oheinen juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 21.2.2016. Johdot yhteen ja säpsähdys Marras–joulukuussa 2014 Mika Lammin vatsanpohjassa jytkähtää. Lammi on lukenut amerikkalaisen tietotekniikkajätti IBM:n tutkielman siitä, miten blockchain-teknologiaa voisi hyödyntää uusilla tavoilla erityisesti esineiden internetissä . Blockchain on suomeksi lohkoketjuteknologia . Tunnetuin tätä teknologiaa käyttävä sovellus on virtuaalivaluutta Bitcoin . Mutta miksi jenkkiyrityksen tutkielma tuntui Kouvolan elinkeinoyhtiö Kinnossa projektipäällikkönä työskentelevän Lammin vatsanpohjassa? — Kinnossa oli meneillään strategisten painopistealueiden arviointi. Digitalisaatio ja esineiden internet olivat esillä keskusteluissa. Logistiikkaa toimialana päätettiin silloin vahvistaa kaikin keinoin. Tutkielman lukeminen sai Lammissa aikaan ahaa-elämyksen. — Nämä kaksi asiaa, blockchain ja logistiikka, leikkasivat mun päässä. Se oli sellainen johdot yhteen ja säpsähdys -efekti. Lammi alkoi haudutella asiaa. Tätä kesti pari kuukautta. Hän opiskeli kaiken, mitä valistunut maallikko lohkoketjuteknologiasta voi. — Mietin, mitkä olisivat käytännön konkreettiset mahdollisuudet ja sovellukset, joihin voitaisiin tarttua. Ydinkysymys oli, miten logistiikkaa , erityisesti kuljetuksia, voitaisiin tehostaa ja nopeuttaa lohkoketjutekniikan avulla. Logistiikka-ala toimii Lammin mukaan edelleen 1980-luvun faksiajoista tutuilla periaatteilla. Kuljetuksia hoitavat, järjestelevät ja varaavat ihmiset. Tärkeimmät työkalut ovat puhelin ja sähköposti. Siksi ala toimii tehottomasti ja on haavoittuvainen. Pienestäkin häiriöstä kuljetuksissa voi seurata suuria uudelleenjärjestelyjä. Lammin ajatus oli, että lohkoketjuteknologialla voisi luoda alalle yhteisen tietokannan, jossa tieto olisi täydellisen yhteensopivaa. — Minusta hyvä vertauskuva blockchainille on iso tilikirja. Kun jotain tapahtuu, se kirjataan. Kun tapahtuma on lyöty tilikirjaan, se pysyy siellä ikuisesti. Väärentäminen on mahdotonta. Tämän bitcoin on todistanut. Täydellinen luottamus järjestelmään avaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi kuljetusten kilpailutukset voisi automatisoida — sopimuskumppanien ei tarvitse tuntea toisiaan, kunhan he luottavat järjestelmään. Kontit voisivat järjestellä liikkumistaan osin itsenäisesti. Oivallustensa jälkeen Lammi päätti olla rohkea ja lähettää ideastaan sähköpostin Yhdysvaltoihin IBM:n työntekijöille. Yllättäen he vastasivat. Lammi ja IBM vaihtoivat ensimmäiset viestit vuoden 2015 alussa. Siitä alkoivat koko viime vuoden jatkuneet keskustelut. Tapaa, jolla IBM pallotteli ideaa, Lammi kuvaa fantastiseksi ja samalla raskaaksi. — Ensimmäisessä puhelussa minut grillattiin hengiltä. Kyseltiin, kritisoitiin, kyseenalaistettiin ja paukutettiin täydeltä laidalta. Yritin pysyä kyydissä ja vastata. Ilmeisesti Lammi oli riittävän vakuuttava, sillä yhteydenpito jatkui. Keskustelut jatkuivat epäsäännöllisesti. Muutaman kerran Lammin usko oli loppua, kun yhteydenottoa Yhdysvalloista ei kuulunut. Viime joulukuussa IBM:ltä tuli yllättäen viesti: yhtiössä oli tehty päätöksiä, ja sillä oli valmius edetä asiassa nopeasti. Lammin idea käytiin läpi vielä kerran videopuhelussa, johon osallistui useita IBM:n työntekijöitä. Seuraavana päivänä Lammi sai tapaamispyynnön. — Säikähdin tietysti hemmetisti. Tapaamaan? Meitä? Tapaaminen järjestyi joulukuun puolivälissä Kouvolan Kasarminmäelle. Kouvolaan saapui kolme IBM-johtajaa. Työpajassa pureuduttiin siihen, miten lohkoketjuteknologiaa voisi logistiikka-alalla hyödyntää. — Työtapa oli upea. Päivän aikana jumpattiin, nyrkkeiltiin ja hakattiin ideoista löysät pois ja yritettiin ampua ne alas. Ideoita särmättiin, tiivistettiin ja yritettiin löytää tyhmyydet. Se oli mahtava sessio. Oli kuin olisi käynyt pitkällä lenkillä ja ottanut nyrkkeilymatsin päälle. Tapaaminen oli menestys. Sen pohjalta IBM päätti alkaa rakentaa koeversiota, jonka avulla ideaa voisi esitellä mahdollisille asiakkaille. Luvassa oli vielä yksi yllätys. IBM järjestää kahdesti vuodessa suuret ammattilais- eli interconnect-messut . Tuli tieto, että yritys haluaa esitellä Lammin ideaa seuraavilla messuilla. — Yrityksellä oli ollut toinen demo suunnitteilla, mutta se oli lentänyt roskiin. Tilalle oli valittu tämä. Helmikuun lopussa Lammi matkustaa Las Vegasiin puhumaan ideastaan. Tällä viikolla IBM julkaisi yhteistyöstä maailmanlaajuisen tiedotteen. Lammia on haastateltu kansainväliseen taloussanomalehteen Wall Street Journaliin. Viime vuonna Lammi edisti ajatustaan toisellakin rintamalla. Ensimmäisten keskustelujen pohjalta hän alkoi kirjoittaa hakemusta Euroopan unionin Interreg-rahoitusohjelmaan . Yksi ohjelman teemoista on ”well-connected region”, mikä käytännössä on logistiikkaa. — Yksi päähaasteista on kuljetusaikojen optimointi. Totesin, että meillähän on jo asiaan näkemystä. Lammi etsi hankkeeseen kumppaneita Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Heidän kanssaan hän muotoili ehdotuksen kolmivuotisesta hankkeesta, jonka kokonaiskustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa. Tieto ensimmäisen osuuden läpäisystä tuli tammikuun lopulla. Vain 18 prosenttia hakemuksista läpäisi ensimmäisen vaiheen. Nyt työn alla on projektisuunnitelma. Tieto toisen vaiheen läpäisystä ja rahoituksesta pitäisi tulla kesäkuun loppuun mennessä. — Haluan ajatella, että kun rahoituspäätös tulee, olemme valmiit aloittamaan projektin elokuussa. Lammin mukaan EU-rahoituksen kariutuminen ei kaataisi projektia. B- ja C-vaihtoehdot ovat olemassa. — Tämä tehdään joka tapauksessa. Olemme menneet pitkälle, ja saaneet hyviä kavereita Amerikasta. Kädessä on niin hyvät kortit, että peliä ei lopeteta, vaikka yksi hakemus ei menisikään läpi. EU-projektin toteutuminen antaisi lohkoketjuteknologian kokeilemiselle lähes täydellisen koeympäristön. Tämä kiinnosti IBM:ää. Projektissa voidaan kokeilla ja kehittää teknologiaa kohti kaupallisia sovelluksia. — IBM:n olisi pitänyt tehdä se jossain joka tapauksessa. Nyt hakemukset on tehty ja konsepti valmiina — ilman taloudellista riskiä yritykselle. Kaikki lähti tunteesta vatsanpohjassa. — Tuntuu kuin elokuvassa olisi. Ei tällaista tapahdu tavalliselle kouvolalaiselle. Keskeneräisen tarinan opetus on, että kannattaa toimia aina, kun vatsassa jytkähtää. Siinä ei ainakaan häviä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Vuoden%20jutut%3A%20Johdot%20yhteen%20ja%20s%C3%A4ps%C3%A4hdys/2016221656218/4