Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Pelot eivät hälvene vihapuheella Vuoden 2015 aikana puhe maahanmuutosta kärjistyi, ja alkuvuodesta Kouvolassakin toimi kansalaisten katupartio. Kouvolan Sanomat kysyi paikallisilta päättäjiltä ja julkisuuden henkilöiltä, pelottaako kiristynyt ilmapiiri. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 10.1.2016. Pelot eivät hälvene vihapuheella Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki — Keskustelu turvapaikanhakijoista on saanut sellaisia ulottuvuuksia, jotka eivät kuulu länsimaiseen kulttuuriin. Katupartioista ovat tulleet 1930-luvun tunnelmat mieleen. Meillä poliisi osaa pitää järjestystä yllä, ja siihen pitää luottaa. Turvapaikanhakijoista puhuttaessa täytyy muistaa, että järjestelmän väärinkäyttäjät palautetaan lähtömaihinsa. Kansalaisten ei kannata olla siitä huolissaan. Hiihtäjä Mona-Liisa Nousiainen — Nykyään uhkia tuntuu olevan vähän joka puolella. Maailmalla on aina tapahtunut kaikenlaista, mutta nyt huoli on tullut meille Eurooppaan. Olen itsekin huomannut olevani aiempaa valppaampi reissuilla ja lentokentillä. Pelossa ei kuitenkaan kannata elää, sillä eihän silloin voisi enää liikkua kotoaan minnekään. Kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) — Meidän yhteiskuntamme täytyy pysyä sellaisena, että jokainen voi liikkua kadulla ilman pelkoa. Jos ihmisiä pelottaa, niin tärkeintä on kertoa se avoimesti. Turvapaikanhakijoiden aiheuttamien ongelmien kanssa ei pidä olla sinisilmäinen, mutta katupartiot eivät ole hyvä ratkaisu. Ennemmin täytyy lisätä poliisin resursseja. Toivon, että pakolaisongelmasta voidaan ylipäätään keskustella faktapohjaisesti ilman kiihkoilua. Rumpali Teijo ”Twist Twist” Erkinharju — Pakolaisongelmaan pitäisi puuttua paremmin lähtömaissa tai niiden lähellä, mutta se ei ole helppoa. Ihmisten sullomiseen hengenvaarallisiin veneisiin liittyy valtavaa hyväksikäyttöä ja rahastusta. Täällä Suomessa meidän pitää yrittää suvaita erilaisuutta ja kotouttaa porukkaa meikäläisten systeemiin. Laput silmillä kulkeminen on vanhanaikaista. Rikollisilla ei ole tietenkään mitään asiaa jäädä Suomeen, mutta ei saa yleistää. Eihän mekään täällä samanlaisia kaikki olla. Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) — En hyväksy sitä, että kaduille tulee katupartioita ja vihapuheita levitellään. Suomi on sovun eikä vihan yhteiskunta. Me olemme aina olleet kansainvälisessä toiminnassa rauhan korostajia. Tämä täytyy pitää mielessä nyt, kun meille tulee uusia ihmisiä. Tilanne ei ole mitenkään hirveän dramaattinen, mutta ymmärrän, että ihmiset pelkäävät. Jos täällä tehdään rikoksia, niin se on tietenkin goodbye ja adjö, oli pakolaisstatus mikä tahansa. Henkilöiden täytyy toimia maassa maan tavalla. Fitnessmalli ja yrittäjä Janni Hussi — Valehtelisin, jos sanoisin, ettei tilanne millään tavalla huolestuta. Ihmisten täytyy nyt vain ottaa rauhallisesti ja muistaa maalaisjärki kaikessa ajattelussa sekä toiminnassa. Suomeen tulijoita pitää auttaa, jos ihmiset ovat oikeasti hädässä. Toivoisin kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta. Kuusankosken kirkkoherra Kimmo Ylikangas — Vastakkainasettelun ilmapiiri on ikävä, mutta asiat kannattaa asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Lehden sivuilla näyttää pahalta, kun Rekolassa vastaanottokeskuksen lähellä seinään on spreijattu ”We hate you”. Teksti on kuitenkin hyvin pieni ja metsän puolella. Se ei välttämättä jutuista välity. Kannustaisin paikallisia kohtaamaan turvapaikanhakijoita ihan kasvotusten. Pelot ja uhat poistuvat, kun ihmisiä tapaa. Tietenkään huolia ei pidä väkisin vaientaa. Minua pyydettiin Facebookissa tykkäämään kodinturvajoukoista. Siihen en sentään lähtenyt, mutta heitäkin pitää kuunnella. Lue koko uutinen:

