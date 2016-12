Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Tupa täynnä monesti, mutta vahvistus puuttuu KooKoon virallisena yleisöennätyksenä pidetään marraskuussa 1986 pelatun TuTo-ottelun 5949 katsojaa. Suomi—Ruotsi-maaottelussa joulukuussa 1994 väkeä oli jäähallin kapasiteettia enemmän. Oheinen juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 11.1.2016. Tupa täynnä monesti, mutta vahvistus puuttuu Jääkiekon Liigassa lauantaina pelatun KooKoo—SaiPa-ottelun yleisömäärä 5612 on kouvolalaisseuran ennätys pääsarjatasolla runkosarjassa. Se ei kuitenkaan ole syksyllä 1982 valmistuneen Kouvolan jäähallin ennätys eikä edes KooKoon kaikkien aikojen suurin lukema. Kenttäkuulutuksessa ilmoitetut ja virallisiin ottelupöytäkirjoihin merkityt yleisömäärät ovat kautta aikojen herättäneet vilkasta keskustelua lajissa kuin lajissa. KooKoon ja Kouvolan jäähallin ennätyslukemien selvittäminen tuntuu olevan kuitenkin poikkeuksellisen kimurantti tapaus. Puheita täpötäysistä katsomoista liikkuu, mutta Kouvolan Sanomien arkistosta löytyvistä lehdistä ja Suomen Jääkiekkoliiton julkaisemien Jääkiekkokirjojen tilastoista niitä ei voi vahvistaa. Tähän on törmännyt myös KooKoon viestintäpäällikkö Matti Lindholm kootessaan seuran 50-vuotisjuhlajulkaisua. — Ristiriitaisia tietoja liikkuu siellä täällä lähteestä riippuen. On ollut hankalaa löytää sitä yhtä ja ainoaa oikeaa lukemaa, Lindholm raapii päätään. Jääkiekkolehdessä (7/2014) lukee KooKoon seuraesittelyn yhteydessä yleisöennätyksenä 5949 marraskuussa 1986 1. divisioonassa pelatusta TuTo-ottelusta. Suurin suomalainen jääkiekkoon erikoistunut verkkolehti Jatkoaika.com puolestaan kertoo, että kevään 1985 liigakarsintaottelu SaiPaa vastaan keräsi halliin peräti 5350 silmäparia. Kyseinen lukema mainitaan edelleen seuran virallisena yleisöennätyksenä — vaikka todellisuudessa hallissa on ollut enemmänkin katsojia niin KooKoon kuin maajoukkueenkin otteluissa. On siis yleisesti tunnustettu, että kyseessä on varsinainen soppa. — Esimerkiksi liigakarsintaottelut keväällä 1993 ja NHL-tähtiä vilissyt maaottelu Ruotsia vastaan joulukuussa 1994 vetivät hallin viimeistä paikkaa myöten täyteen, Jatkoaika.comissa mainitaan. Viimeistä paikkaa myöten tarkoittaa 6000. Se oli Kouvolan jäähallin kapasiteetti viime kevääseen saakka. Kuitenkin Jääkiekkokirjaan on painettu, että 1993 SM-liigakarsintasarjassa JoKP:a, TuToa ja Reipas Lahtea vastaan yleisömäärät olivat 3245, 3050 ja 5324. Yli kaksi vuosikymmentä KooKoon toimistolla työskennellyt Seija Mark muistaa omakohtaisesti Suomi—Ruotsi-ottelun joulukuussa 1994. Viisi kuukautta myöhemmin Suomi juhli historiallista MM-kultaa Tukholmassa. Huuma oli kuitenkin huipussaan jo ennen sitä. — Halli oli kuin nuijalla lyöty. Väkeä oli niin paljon, ettei siellä pystynyt erätauoilla liikkumaan. Siellä täytyi olla jopa yli 6000 katsojaa, mutta kapasiteetin takia muuta ei voinut ilmoittaa, Mark sanoo. Moni muistelee, että tupa olisi ollut täynnä myös SM-liigakarsinnoissa Kiekkoreipasta vastaan keväällä 1988 ja Hockey-Reipasta vastaan 1990. Jääkiekkokirjan mukaan lukemat olivat kuitenkin 5063, 3873, 5272, 5554 ja 5851. Yksi selitys eriäväisyyksille voi olla se, että pääsyliput ovat luukulta yksinkertaisesti loppuneet. Halliin on päästetty tämän jälkeen katsojia, mutta heidän tarkkaa lukumääräänsä ei ole voitu todentaa. KooKoon virallisena ennätyksenä on siis pidettävä mainittua TuTo-ottelua ja 5949 katsojaa. Keskustelu aiheesta jatkuu. Se on sentään varmaa, että viime kesän aikana tehdyn remontin jälkeen Kouvolan jäähallin kapasiteetti nousi 6400:ään. Se on viranomaisten vahvistama luku. Lue koko uutinen:

