Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Turhautuminen johti työttömän verkkosivuihin Jarno Leinonen jätti vajaan vuoden aikana reilut 60 työhakemusta ja pääsi kolmeen työhaastatteluun. Kun Kouvolan Sanomat teki Leinosesta jutun huhtikuun lopussa, työpaikka oli edelleen saamatta. Oheinen juttu on julkaistu 1.5.2016. Turhautuminen johti työttömän verkkosivuihin Pari viikkoa sitten Jarno Leinosen mitta tuli täyteen. Hän päätti tuotteistaa itsensä. Syntyi verkkosivusto nimeltä Jarno töihin! — Uhrasin hullulle ajatukselleni kymmenen minuuttia ja päätin kokeilla toista tapaa markkinoida itseäni, Inkeroisissa asuva Leinonen kertoo. Kaikki alkoi turhautumisesta. Siitä sähköpostiin toistuvasti kilahtavasta viestistä ”Valitettavasti valintamme ei kohdistunut sinuun”. Verkkosivuillaan Leinonen esittelee itsensä kaunistelematta ja mustalla huumorikuorrutuksella: ”Minulla on ongelma. Olen työtön. Lievittääkseni ongelmaani ja siitä johtuvia oireita etsin päivittäin töitä. Olen pakkomielteinen. Minun on haettava töitä. Tartun työpaikkailmoitukseen aina kun sellaisen näen. En hallitse itseäni.” — Itsensä kehuminen on suomalaiselle pirun hankalaa. Yritteliäisyydestä Leinosta ei voi moittia. Viime vuoden heinäkuusta lähtien hän on hakenut 63:a työpaikkaa ja päässyt kolmeen työhaastatteluun. Leinonen on Suomen hallituksen mieleen: hänen työhakualueensa on laaja. — Ensisijaisesti haen töitä Kymenlaaksosta mutta myös pääkaupunkiseudulta, Lahdesta ja Lappeenrannasta. Puolentoista tunnin ajomatka olisi vielä siedettävä kahden pienen lapsen isälle. 36-vuotiaalla Leinosella on kaksi ammattikorkeakoulututkintoa. Hän on sekä tradenomi että ohjelmistotekniikan insinööri. Hän ole ollut koskaan vakituisessa työsuhteessa, ei nauttinut lomarahoista tai palkallisesta kesälomasta. Pätkätöistä ja harjoitteluista hänellä on sitäkin enemmän kokemusta. Nämä seikat eivät ole onnistuneet murskaamaan Leinosen itsekunnioitusta. Hän tietää omat vahvuutensa ja taitonsa. — Valehtelisin, jos sanoisin olevani Suomen paras. Mutta voin olla juuri se paras hakija siihen kyseiseen työpaikkaan. Leinonen moittii hallituksen linjausta, jonka mukaan työttömän työnhakijan pitäisi ottaa vastaan sellaistakin työtä, johon hänellä ei ole koulutusta. Leinosen mielestä hallitus suorastaan pilkkaa vaateillaan heitä, jotka ovat opiskelleet itselleen ammatin. — En lähtisi tekemään mitä tahansa työtä. Pitää olla vähän jääräpäisyyttä. Tarkalleen ottaen Leinonen ei pystyisikään mihin tahansa töihin. Seitsemänvuotiaasta hän on kulkenut kyynärsauvojen varassa. Hänellä on synnynnäinen liikuntavamma. Leinonen kirjoittaakin usein työhakemukseen harrastuksekseen sauvakävelyn. Leinonen ei voi lähteä puusavottaan, mutta järki leikkaa toimistotöissä. — Ei minun käteeni voi antaa moottorisahaa. Siinä tulisi ruumiita. Hallituksen työllisyyspakettiin kirjattua työnäytettä Leinonen kutsuu keinotekoiseksi tilastojen siivoamiseksi. Hänen mielestään Suomeen ei pidä luoda enää yhtään lisää ilmais- ja halpatyömarkkinoita. Työnäytteen idea on, että työtön menee vapaaehtoisesti muutamaksi kuukaudeksi töihin ilman työsuhdetta. Ihanne tilanne olisi se, että työnantaja palkkaisi työttömän pysyvästi. Leinosen mielestä nykyisen koeajan aikana selviää, onko valittu riittävän pätevä ja hyvä kyseiseen paikkaan. — Minä voin alkaa siinä vaiheessa tehdä ilmaista työtä, kun ruoka ja bensa ovat ilmaista ja sähkö ei maksa mitään. Hallitus kannustaa kansalaisia yrittäjyyteen. — Emme voi olla kaikki toinen toisillemme yrittäjiä. Yrittäjyys ei sovi kaikille tai ole autuaaksi tekevä ratkaisu. Leinosella itsellään oli ohjelmointiyritys kymmenen vuotta. Yritys meni konkurssiin. — Se riski tuli otettua, ja niitä velkoja makselen edelleen. Yritysvelat eivät ole lannistaneet Leinosta. Jonain päivänä hän uskoo olevansa palkkatyössä. — Olen valmis lähtemään töihin vaikka huomenna. Lue koko uutinen:

