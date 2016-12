Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Voittajan hymyllä yön selkään Neljän kouvolalaismiehen perustama Klikinsäästäjä palkittiin vuoden ilmiönä Some Awards -gaalassa. Juhlat jäivät lyhyiksi, sillä nelikko lähti yön selkään ja pyörällä kohti Kouvolaa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 5.2.2016. Voittajan hymyllä yön selkään Mediakritiikkiä, mutta rakentavasti. Siinä Facebookin Klikinsäästäjän toiminta-ajatus. — Pointtina on sparrata mediaa ja toimia sen kanssa yhteistyössä. Ettei olla vain se vinkuva kaveri, kuvailee Markus Hav, yksi sivun ylläpitäjistä. Viime kesänä perustettu sivu keskittyy säästämään nettikansan klikkauksia kertomalla suoraan, mistä uutiset klikkiotsikoiden takana kertovat. Torstaina Klikinsäästäjä palkittiin Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla pidetyssä Some Awards -gaalassa vuoden sosiaalisen median ilmiönä. Sivun takana ovat kouvolalaistaustaiset Markus Hav, Lauri Skön, Tom Himanen ja Deniz Kaya. — Emme mitenkään pystyisi tähän ilman aktiivisia seuraajia, kiittelee Skön. Klikinsäästäjä on kasvanut nopeasti perustajiaan isommaksi. Seuraajia on nyt noin 95 000, ja vinkkejä huonoista otsikoista tulee jo 50—60 päivässä. — Meillä on ison yhteisön mandaatti, jonka voimin pystymme käymään uskottavaa keskustelua median kanssa, Himanen sanoo. Vastaanotto eri medioissa on nelikon mukaan ollut yllättävän positiivinen. Mediataloissa on avattu klikinsäästäjille ovet ja oltu aidosti valmiita keskusteluun. Klikinsäästäjän tapana on myös jakaa viikoittainen diplomi surkeimman otsikon keksineelle. Kouvolan Sanomat ei ole saanut diplomia kertaakaan. — Otsikko on postattu Facebookiin kerran, kun oluttestin otsikkona oli: “Tämä olut on paras”, Skön muistelee. Kun Klikinsäästäjän Some Awards -ehdokkuus varmistui, nelikko lupasi pyöräillä Helsingistä Kouvolaan torijuhlaa pitämään. Torstaina päätettiin pyöräillä joka tapauksessa, mutta voitto epäilemättä kevensi matkantekoa. 140 kilometrin matka Kouvolaa kohti alkoi yhdeksältä illalla. Tavoitteena oli olla perillä aamun pikkutunteina. Torijuhlat ovat lyhyet, sillä arki on arkea myös klikinsäästäjille. Pahimmassa raossa on Skön, joka ehti luvata olevansa Helsingissä aamutelevisiossa kuuden jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/24/Vuoden%20jutut%3A%20Voittajan%20hymyll%C3%A4%20y%C3%B6n%20selk%C3%A4%C3%A4n/2016221656308/4