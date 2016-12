Uutinen

Kouvolan Sanomat: Insinööritoimistoja syntyy taas Kouvolaan — toimistot palkkaavat lisää väkeä Varjon väistyminen metsäteollisuuden yltä tietää tilauksia insinööritoimistoille. Kouvola tarjoaakin CTS Engineeringin Antti Lukan mukaan erittäin hyvät puitteet erityisesti teollisuudelle töitä tekeville suunnittelutoimistoille. — Tämän yhtiön perustajat päätyivät vuonna 1973 Kouvolaan, koska 200 kilometrin säteellä on paperiteollisuuden keskittymä, Lukka sanoo. Metsäteollisuuden kylkeen kasvanut suunnitteluklusteri on poikinut monta uutta yritystä. Lukka puhuu syntyneistä yrityksistä "spin offeina”. Monet CTS Engtecin entiset työntekijät ovat synnyttäneet menetystarinoita. Lukan sanoja käyttäen "spin offeja" eli menestystarinoita ovat synnyttäneet monet CTS Engtecin entiset työntekijät. — On niitä ainakin tusinan verran, Lukka laskee. Alan konkareiden arviot suunnittelijoiden kokonaismäärästä heittelevät 400—700 välillä. Yrityksiä edustavan kattojärjestön Suunnittelu- ja konsulttiyritykset ry:n arvio asettuu 600—700 haarukkaan. — Kouvolassa on ollut alan toimijoita enemmän kuin keskimäärin, mutta metsäteollisuuden supistukset ovat kurittaneet teollisuuden toimistoja kovalla kädellä, kehityspäällikkö Matti Kiiskinen sanoo. Etteplanista irtaantuneet työntekijät käynnistivät 15 hengen TSP Engineering Oy:n kuluvan vuoden alkupuolella aivan Kymijoen rannassa. — Tavoitteenamme on, että meitä olisi 20—30 henkeä 2—3 vuoden sisällä, toimitusjohtaja Seppo Hynnä kertoo. Kymin Ruukissa toimivalla Meidänstudio Oy:llä on niin ikään kasvu kiikarissa. Neljän hengen toimisto palvelee meri- ja veneteollisuutta. Asiakkaina ovat muun muassa Aker Arctic Technologies Inc, Deltamarin Oy ja Bluetech Finland Oy. — Projektikohtaisia osaajia tarvitaan vähän väliä. Vakituista henkilöstä tullaan todennäköisesti lisäämään vuoden 2017 loppupuolella mikäli asetetut tavoitteet täyttyvät, toimitusjohtaja Pasi Korhonen sanoo. Lue koko uutinen:

