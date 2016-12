Uutinen

Kouvolan Sanomat: Insinööritoimistot Kouvolassa varautuvat kasvuun Helmikuussa toimintansa käynnistäneessä Laktek Engineeringissä varaudutaan jo kasvuun. — Lisätarve olisi 3—4 työntekijälle. Yhteistyöyrityksemme kautta meillä on lisäksi käytössä muidenkin alojen asiantuntijoita, toimitusjohtaja Markku Lakka sanoo. Hän, vaimo Kirsi Lakka ja poika Juuso Lakka työskentelivät Etteplanilla ennen yrittäjiksi siirtymistään. — Luotamme vankkaan kokemukseen ja pitkäaikaisiin tuttuihin asiakassuhteisiin, Lakka kertoo syitä, jotka rohkaisivat perustamaan yrityksen. Descal Engineering hakee sekä rekrytointi- että tilakysymykseen ratkaisuja. — Kouvolan ongelma on tilakysymys. Siihen haetaan parhaillaan ratkaisua. Emmeköhän me siihen jonkun ratkaisun löydä lähiaikoina, toimitusjohtaja Kimmo Kerttula sanoo. Edullisia elinkustannuksia Descal aikoo mainostaa myös tuleville työntekijöilleen. — Olemme palkkaamassa reilusti, noin 5—8 uutta työntekijää, koska työkuorma on niin kova. Viimeisen haun tuloksena yritykseen on tulossa työntekijöitä ulkomailta. Kouvolaan vuonna 1973 perustetun CTS Engtecin toimitusjohtaja Antti Lukka uskoo alan tulevaisuuteen. — Pieni kasvu on tavoitteena. Rekrytoimme 10 — 15 työntekijää vuodessa. Työntekijöitä tulisi olla noin 120 kolmen vuoden tähtäimellä. Yrityksen noin sadasta työntekijästä 90 prosenttia työskentelee Kouvolassa. Puolet rekrytoinneista kohdistuvat eläköitymisen vaatimaan kompensaatioon, toinen puoli kasvattaa suunnitteluvoimaa. Lue koko uutinen:

